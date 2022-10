2 millions de barils en moins: voici pourquoi l’Opep + réduit drastiquement sa production

L’Opep +, c’est quoi ?

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) regroupe depuis 1960 12 pays producteurs de pétrole: Algérie, Angola, Libye, Nigéria, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Irak, Iran, Koweït, Qatar, Équateur, Venezuela. Avec l’Opep +, on touche les 23 principaux producteurs de pétrole. Ce qui inclut la Russie.

Objectif: plus de profit

Le but de cette réduction drastique des quotas de production, c’est le profit. C’est la loi de l’offre et la demande. "Comme on est en hiver et qu’il y a moins de gaz disponible, il y a un basculement. On substitue par le pétrole. On est sûr qu’il y aura plus de demande.: les producteurs de pétrole diminuent la production pour augmenter le profit ", explique Bertand Candelon, professeur à la Louvain School of Management de l’UCLouvain.

Selon le Pr Candelon, un pays producteur se trouve face à plusieurs choix: "Premièrement, extraire le pétrole ou pas. S’il le garde dans le sol, c’est de la richesse future. S’il l’extrait, il doit déterminer la quantité à extraire. L’Opep est un cartel qui détermine les prix en fixant les quotas de production." Stocker le pétrole n’est pas une option intéressante pour eux, selon le spécialiste, à cause du coût. "Mieux vaut le laisser dans le sol. Devoir stocker avait entraîné des prix négatifs du pétrole en mars 2020."

Les prix augmentent quand ?

Les prix ont déjà augmenté ces deux derniers jours, depuis qu’on parle de la réunion des pays de l’Opep, "car le pétrole est aussi un produit financier, dit Bertrand Candelon. Simplement, le fait d’entendre qu’on pense à une réduction de production, fait augmenter les produits hybrides, comme les options pétrolières. L’anticipation des prix est aussi importante que la valeur des prix en elle-même."

Pourquoi parle-t-on de la Chine ?

La Chine continue à consommer moins de pétrole qu’avant la pandémie de Covid-19, selon Michel Hermans, professeur honoraire de géopolitique à l’ULiège. "À cause de la politique zéro Covid de la Chine, il y a moins de déplacements, mais aussi moins de production industrielle."

Le spécialiste explique que cette baisse de consommation chinoise a fait baisser la marge bénéficiaire des pays producteurs de pétrole. "S’ils continuaient à produire dans la même proportion, ils auraient trop de pétrole, et devraient le brader. Ça, ils ne le veulent pas."

Conséquences mondiales

Joe Biden a essayé depuis des mois d’enrayer la flambée des prix, allant jusqu’à se rendre à Ryad en juillet lors d’une visite controversée. Pourquoi s’impliquer tant alors que les USA sont eux-mêmes producteurs de pétrole, et quasiment autonomes ? "C’est mauvais pour le commerce international: il y a une série qu’ils importent de l’Europe. Ils risquent de les payer plus cher." dit Michel Hermans.

Mais néanmoins, un monde à deux vitesses. se dessine: ceux qui ont du pétrole et ceux qui n’en ont pas, explique M. Candelon: "L’Algérie avait demandé depuis 2 ans au FMI un prêt pour soutenir son économie. Ils ont annulé: ils n’en ont plus besoin !"

L’Europe, dindon de la farce

Bertrand Candelon dit que l’Europe, n’ayant ni pétrole ni gaz, est au centre du cyclone. "On se retrouve comme dans les années 70. Les pays exportateurs bénéficient de la situation. Les pays importateurs ont des gros problèmes. Cette crise montre qu’on a mal fait notre mix énergétique: on n’est pas indépendants, on a mal géré le nucléaire, et on n’a aucune autonomie."

Pour Michel Hermans, l’Europe est le dindon de la farce. "On est une région développée, avec des manufactures, mais on n’a aucune réserve de matière première. La réduction de la production va entraîner des problèmes. La question est de voir jusqu’où on pourra aller. On va le payer à plus ou moins court terme: un ou deux mois."

Y a-t-il un antieuropéanisme ? Selon Michel Hermans, l’Europe est considérée comme associée aux États-Unis.: "On est mal vu par les pays du Golfe, parce que l’Europe n’a pas toujours été claire dans ses prises de positions – notamment dans le conflit israélo-palestinien, mais aussi par l’Afrique, à cause du passé colonial. Des entreprises européennes comme Total ou Shell ont préféré investir dans le pétrole russe plutôt que d’être dans des pays aux régimes politiques controversés du Moyen-Orient." Aujourd’hui nous sommes face aux conséquences des décisions passées.