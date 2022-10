Un parent sur trois ne sait pas quels vaccins ont été administrés à son adolescent

Plus l’enfant grandit, moins les parents ont de connaissances sur les vaccins

Jusqu’à l’âge de 2 ans et demi, 85 % des parents interrogés affirment être assez ou très sûrs des vaccinations reçues par leur enfant. Plus l’enfant grandit, plus ce pourcentage baisse. Entre 12 et 14 ans, seuls 63 % des parents savent encore quels vaccins leur enfant a reçus. Pour les adolescents plus âgés, ce chiffre passe en dessous des 60%.

"Le gros souci chez les enfants, c’est le carnet de vaccination qui est souvent perdu. Le médecin ne sait pas quoi faire et doit alors se livrer à un jeu de piste pour savoir quel vaccin l’enfant a reçu ou non. Il doit même parfois procéder à des dosages sanguins ", explique Jennifer, infirmière à la maison médicale de Bomel.

Selon Sylvie Anzalone, porte-parole de l’ONE (Office de la naissance et de l’enfance), le carnet de vaccination "n’est effectivement pas la panacée et, à l’heure actuelle, il n’existe pas de centralisation des vaccinations", ce qui rend la tâche compliquée pour de nombreux parents et médecins.

En ce qui concerne spécifiquement les adolescents, les vaccinations recommandées entre 13 et 18 ans par Vaccination-Info.be sont celles contre les infections à papillomavirus humains, la coqueluche, la diphtérie et le tétanos.

Une vaccination existe également contre la méningite chez les adolescents, mais deux tiers des parents interrogés n’en ont jamais entendu parler. Une personne sur trois ignore, par ailleurs, qu’il existe des formes virales et bactériennes de la maladie avec des symptômes identiques.

« Il ne s’agit pas d’un devoir d’administration de ces vaccins, indique Jan Verbakel, docteur et professeur au centre de médecine générale de la KULeuven. Il s’agit de mieux informer les parents sur les vaccins qui existent pour qu’ils puissent prendre une décision réfléchie sur la vaccination de leurs enfants. "