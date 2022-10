Taxe sur les surprofits: Tinne Van der Straeten livre les secrets de sa recette

À titre d’exemple, la Commission de régulation de l’électricité et du gaz – la Creg -, estime que les quatre réacteurs les plus récents du parc nucléaire belge auront généré deux milliards d’euros de bénéfices sur l’année 2022.

Un montant exceptionnellement élevé, dont une partie devrait revenir dans le portefeuille des consommateurs.

Car le gouvernement belge l’a annoncé: il veut capter ces surprofits via une taxe, que l’on appelle plus pudiquement "contribution de crise".

Viser plus loin que le cadre européen

Vendredi dernier, les ministres européens de l’Énergie ont voté un cadre réglementaire sur le sujet. Ce mardi, à la Chambre, la ministre de l’Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen), a confirmé que la Belgique irait un cran plus loin. Elle a livré une partie de la recette qu’elle compte appliquer pour récupérer cet argent.

"Ces temps exceptionnels demandent des mesures exceptionnelles", a lancé en préambule Tinne Van der Straeten. "Vendredi passé, nous nous sommes réunis avec les ministres de l’Énergie et nous avons voté ce règlement. Ce texte constitue un cadre légal qui nous permet d’opérer en tant qu’État membre pour lever cette contribution de crise visant à écrémer ces surprofits qui émanent des prix exceptionnellement élevés."

Ce week-end, la ministre avait annoncé dans la presse que le plafond au-dessus duquel les surprofits seraient captés serait fixé à 130€ du mégawattheure. Ce montant est plus ambitieux que celui préconisé par l’Europe, ce qui ne ravit pas les producteurs.

Dans les colonnes de La Libre Belgique, Engie a fait part de ses inquiétudes. L’opérateur des centrales nucléaires redoute un impact de cette taxe sur sa capacité d’investissement.

"Le règlement détermine dans son article 6 que les revenus doivent être plafonnés à 180€ maximum", a précisé la ministre. "Ce texte parle explicitement d’un maximum et ajoute qu’il incombe aux états membres d’adopter un autre montant si la situation le demande".

Selon la ministre, la Creg a analysé les transactions réalisées par les producteurs et leurs prévisions, en 2019, en matière de prix sur les marchés. "Un plafond à 130 €, c’est 50 € de moins que les 180€ avancé par l’Europe, mais cela nous permet de préserver les investissements et de récupérer 100% des surprofits pour les utiliser pour alléger les factures", a justifié Tinne Van der Straeten.

Une course contre la montre

La ministre l’a précisé: cette mesure qui vise les producteurs "inframarginaux", soit ceux qui n’utilisent pas du gaz, doit pouvoir s’appliquer sur les surprofits réalisés en 2022. La Creg a toutefois été sollicitée pour trouver une formule incluant les centrales au gaz qui bénéficient également de la hausse des prix, Enfin, le gouvernement s’est engagé dans une course contre la montre. Citant la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, Tinne Van der Straeten a expliqué qu’il était "crucial et nécessaire" que le texte soit voté avant la fin de l’année.

La formule finale sera exposée aux députés la semaine prochaine lors du discours de politique générale d’Alexander De Croo. « Il y aura un impôt solide, c’est sûr », a affirmé le Premier ministre à l’Université de Gand dans le cadre d’une leçon inaugurale. Alexander De Croo a également souligné qu’il ne s’agissait pas d’une opération à finalité budgétaire mais bien d’une contribution qui doit permettre de faire revenir l’argent perçu dans la société.

Les députés réagissent aux explications de la ministre

Face aux explications de la ministre sur le projet de taxe sur les surprofits, certains députés se sont montrés circonspects. «Vous avez une responsabilité immense, c’est d’éviter que des centaines de milliers de Belges ne tombent dans la misère et d’éviter que des centaines d’entreprises ne ferment», a rappelé le député Georges Dallemagne (Les Engagés) depuis les bancs de l’opposition. «Il ne faut pas oublier l’élément essentiel qui est le prix du gaz. Il faut le plafonner le plus rapidement possible.»

Même perplexité dans les rangs de Défi. «Cette taxe entérine un principe fondamental : ces entreprises qui s’enrichissent par la crise doivent pouvoir contribuer aux profits des ménages, des entreprises et des associations qui s’appauvrissent», a répliqué la députée Sophie Rohonyi qui plaide notamment pour que cette taxe puisse financer un véritable bouclier tarifaire. «Et je ne voudrais pas que votre volontarisme ne finisse par se retourner contre nous tous, car Engie ou d’autres fournisseurs nous disent qu’ils ne sont pas prêts à coopérer au regard de ce plafond fixé bien en deçà de celui fixé par l’Europe. Je comprends votre logique, mais j’ai peur de ses effets pervers.»

Dans les rangs de la majorité, la députée et ex-ministre de l’Énergie, Marie-Christine Marghem (MR) s’est inquiétée du dispositif juridique. «Ce n’est pas seulement une question de volonté. C’est aussi une question de capacité d’établir un texte qui ne sera pas attaqué», a estimé Marie-Christine Marghem. «Engie a exprimé des craintes et estime qu’il paie une contribution de répartition déjà très élevée… Si votre dispositif légal est attaqué devant les juridictions, cela ne servira à rien.»

Prolongation de deux réacteurs : le premier accord formel se fait attendre

Si le contexte est délicat, c’est parce que le gouvernement négocie en même temps avec Engie, l’opérateur des centrales nucléaires, les conditions d’une prolongation des deux réacteurs les plus récents du parc belge, soit Doel 4 et Tihange 3.

«Vous comprendrez qu’actuellement, je ne peux pas vous donner des détails sur le fond», a lancé Tinne Van der Straeten aux députés réunis en commission de l’Énergie qui l’interrogeaient sur les négociations. «Je peux juste vous dire que les négociations sont très intenses. »

Actuellement, les discussions se déroulent via plusieurs groupes de travail. Et le partage d’informations entre Engie et le gouvernement serait très chronophage. «Il y a énormément de travail à abattre», a rappelé la ministre. «Mais mon intention est toujours de franchir bientôt une nouvelle étape dans les négociations avec le « joint développement agreement » -l’accord de développement commun – et le « heads of terms » -Protocole d’accord-.»

Tinne Van der Straeten a également rappelé que la négociation se basait sur un mandat du gouvernement qui visait une prolongation de dix ans pour Doel4 et Tihange3. «Une prolongation de 20 ans ou encore la discussion sur la prolongation d’autres centrales ne font pas partie des négociations.»