Ce que ça raconte

Molenbeek, Bruxelles, 2013 : l’histoire de Kamal, Nassim et Leila, une famille belgo-marocaine aux prises avec l’endoctrinement islamiste. Inspirée de vrais récits.

Ce qu’on en pense

Entre drame musical et film d’action, le nouvel opus d’Adil et Bilall, les Belges les plus connus d’Hollywood ( Bad Boys for Life, Miss Marvel), transcende avec brio la gravité de son sujet.

La critique complète

2 Le sixième enfant

Ce que ça raconte

Un couple endetté attend son sixième enfant. Face à eux, un couple d’avocats nantis mais qui ne parvient pas à avoir d’enfant. L’équation semble simple, sur papier du moins.

Ce qu’on en pense

Entre thriller et drame social, le dilemme de ces quatre personnages est plutôt captivant, même si parfois un peu poussé.

La critique complète

3 Novembre

Ce que ça raconte

Les cinq jours d’enquête qui ont suivi les attentats du 13 novembre 2015 à Paris.

Ce qu’on en pense

Une plongée effrénée qui utilise les attentats en toile de fond pour en faire un film d’action plutôt banal mais efficace.

La critique complète

4 Nelly & Nadine

Ce que ça raconte

Nelly et Nadine se rencontrent dans un camp Nazi à l’hiver 44. Des décennies après, la petite-fille de Nelly se penche sur les secrets du passé.

Ce qu’on en pense

Difficile de ne pas s’émouvoir devant cette histoire d’amour née au milieu des ruines et enfouie dans le passé jusqu’alors. Dommage que l’emballage abuse un peu trop d’effets.

La critique complète