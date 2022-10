Rebel [CRITIQUE] - Les insoumis de Molenbeek

Rebelles avec une cause

Dans le nouveau film d’Adil et Bilall ( Black, Bad Boys for Life), ce mot qui lui donne son titre va s’appliquer aux différents personnages, et prendre, là aussi, plusieurs sens.

Chez les Wasaki, le rebelle, c’est d’abord Kamal (Aboubakr Bensahi), l’aîné de la famille. Élevé à Molenbeek par sa mère suite au décès de son père, ce jeune rappeur belge d’origine marocaine déclame dans ses clips sulfureux sa défiance envers le système.

Quand éclate le conflit syrien, Kamal décide de partir sur place pour aider les victimes – au grand regret de son petit frère Nassim (Amir El Arbi, petit frère du coréalisateur), qui l’adore, et à qui il promet de revenir. Mais en Syrie, Kamal va se faire embrigader, et devenir un rebelle contre son gré… Tandis qu’à Bruxelles, Nassim, isolé, va se faire approcher par des recruteurs de l’État islamique.

La propagande extrémiste rentre peu à peu dans son jeune esprit, et Nassim se rebelle aussi, persuadé que les soldats de Daesh sont son seul moyen de rejoindre son frère adoré. Pour sauver ses deux fils face à l’inaction des autorités, c’est enfin Leila (Lubna Azabal) qui va se rebeller… Prenant les choses en main, elle va aller loin – au sens propre comme au figuré.

Avec un sujet aussi lourd que l’endoctrinement de l’État islamique, on aurait pu attendre un film sérieux, sobre, mesuré. Mais ce serait mal connaître Adil et Bilall, duo flamand d’origine marocaine qui, après ses films Image, Black et Patser, a fait une grosse percée hollywoodienne ( Bad Boys for Life, Miss Marvel).

Danse et clips

Rebel est un film fougueux, tendu comme un film d’action, et porté par des mélodies dont les paroles sont parfois chantées et dansées par les personnages comme des sortes de "clips".

Un emballage surprenant au début, mais convaincant in fine: fidèles à leur univers esthétique, et abordant un sujet intimement lié à leur double culture, Adil et Bilall se réapproprient avec brio les récits, souvent binaires, sur les attentats et l’extrémisme islamiste. Le résultat est un film rebelle tant sur le fond que sur la forme.

Drame de Adil El Arbi & Bilall Falmah. Avec Aboubakr Bensahi, Lubna Azabal, Amir El Arbi… Durée: 2 h 14.