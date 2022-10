Novembre [CRITIQUE] - Au lendemain des attentats

Ce qu’on en pense

Présenté hors compétition au dernier Festival de Cannes, Novembre marque les retrouvailles entre Jean Dujardin et Cédric Jimenez après le thriller policier La French (2014).

Comme on a pu le constater dans son dernier long-métrage ( Bac Nord), Jimenez a le sens du rythme en ce qui concerne les enquêtes policières, et celle-ci n’en est évidemment pas exempte.

Le cinéaste aborde les recherches qui ont succédé aux attentats de Paris avec une cadence efficace, voire infernale, mais laissant un peu trop souvent son sujet principal de côté au profit de ses scènes d’action.

Et à force d’enchaîner les séquences effrénées, il passe peut-être à côté de l’essentiel pour un film qui traite de faits réels si marquants. On aurait donc aimé un peu plus de subtilité.

Les scènes qui touchent

Il faut néanmoins reconnaître que Jimenez maîtrise sa mise en scène, offrant, en plus de quelques magnifiques plans de Paris, des scènes, aussi, à couper le souffle.

Thriller de Cédric Jimenez. Avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier et Jérémie Renier. Durée: 1 h 47.