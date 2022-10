Nelly & Nadine [CRITIQUE] - Secrets de grand-mère

C’est une histoire d’amour, enfouie sous les ruines d’un passé douloureux.

Nelly et Nadine se rencontrent en hiver 1944, dans le camp de concentration de Rävensbruck. La peur et le froid sont partout, menaçant les corps et les esprits enfermés par les nazis. Nelly est une chanteuse d’opéra venue de Belgique ; Nadine est une fille de diplomates belgo-chinoise. L’amour qui naît entre elles les aidera à rester vivantes malgré tout, pendant de longues années.

Plusieurs décennies plus tard, la petite-fille de Nelly se penche, à travers les archives et souvenirs, sur l’histoire particulière, à la fois douloureuse et radieuse, qui lia Nadine et sa grand-mère.

Ce qu’on en pense

Naviguant entre l’Allemagne, la Belgique et le Venezuela (où Nelly et Nadine ont vécu plus tard dans leur vie), ce documentaire tisse délicatement un lien entre présent et passé via la petite-fille de Nelly.

Le récit est poignant, et la naissance de cet amour entre ces deux femmes, au milieu des camps de la mort, mêlée aux images d’archives puissantes, bouleverse indéniablement. On regrette cependant que la mise en scène abuse un peu trop d’effets musicaux.

Par ailleurs, à force d’allers-retours entre différents contextes et temporalités, le fil narratif a parfois tendance à s’égarer.

Documentaire de Magnus Gertten. Durée: 1 h 32.