Mais les conséquences de cette maladie qui affecte principalement les enfants de moins de 5 ans, les 5-15 ans et les personnes âgées, peuvent être lourdes: surdité, troubles de l’apprentissage, amputation d’un membre… 20 à 30% des méningocoques entraînent des séquelles. Le taux de mortalité, lui, oscille entre 5 et 10%.

Le plan mis en place par la Société belge de pédiatrie rejoint le triple objectif de l’Organisation mondiale de la Santé: éliminer les épidémies de méningite bactérienne, diminuer de 50% le nombre des cas grâce aux vaccins et de 70% le nombre de décès et, enfin, réduire le handicap et améliorer la qualité de vie après une méningite.

Vaccination efficace mais incomplète

La vaccination contre la méningite est bien suivie en Belgique comme dans la plupart des pays européens. "Elle a permis de diminuer de 75% l’incidence des méningites bactériennes sur ces 30 dernières années, mais contre le méningocoque, on n’est pas optimal car on ne vaccine actuellement que contre le type C qui représente, selon les années, entre 5 et 10% des cas de méningites", regrette le professeur David Tuerlinckx, chef du service de pédiatrie du CHU Dinant-Godinne et représentant de la Société belge de pédiatrie.

Ces vingt dernières années, les cas des méningocoques W et Y ont fortement augmenté jusqu’à représenter 41% des cas en 2018. Le méningocoque B est, lui, responsable de 51% des cas.

Deux vaccins permettent de prévenir ces différents types de méningites mais ils ne figurent pas dans le calendrier vaccinal. Le premier est un vaccin conjugué contre les méningocoques de types ACWY. Il devrait remplacer l’actuel vaccin contre le méningocoque C et est recommandé depuis 2019 par le Conseil supérieur de la santé (CSS) chez les enfants de 15 mois et les adolescents de 15 ans. Recommandation qui pour l’heure n’est pas suivie.

Près d’un ado sur trois porteur d’un méningocoque

Le vaccin contre le type B (51% des cas) est lui recommandé par le CSS à usage individuel. "D’une part, ce vaccin coûte très cher – 3 doses à 86 € l’unité -, et d’autre part, il ne protège que la personne qui le reçoit car il n’a pas d’effet sur le portage, contrairement au vaccin ACWY. Un adolescent sur trois est porteur d’un méningocoque. Si on vaccine largement cette tranche d’âge, on limite la circulation de ces souches-là et on favorise une immunité de groupe. Au Royaume-Uni, tous les adolescents reçoivent gratuitement le vaccin ACWY".

Dans la pratique, un grand nombre de parents choisissent de vacciner à leurs frais leur bambin de 15 mois contre les types ACWY (une dose à 50€).

Mais tous les parents n’ont pas accès aux mêmes informations concernant les méningites et les différents vaccins disponibles, déplore le professeur Tuerlinckx. "Ce n’est pas au vaccinateur de décider si les gens qu’il a en face de lui ont le budget ou non pour faire le vaccin. Il faut sensibiliser les parents, les inciter à chercher la bonne information. Tous les témoignages de personnes qui ont eu un enfant non vacciné frappé par la méningite disent la même chose: ils ne savaient pas qu’un vaccin existait…"

Rembourser le vaccin pour éviter les inégalités

Le plan de la Société belge de pédiatrie prévoit donc de sensibiliser davantage les professionnels de la santé et le public aux méningites et aux différentes options vaccinales. En pointant plus particulièrement le rôle pro-actif que devraient jouer en la matière pédiatres et généralistes.

La société savante invite les décideurs à réfléchir au remboursement des vaccins ce qui permettrait d’étendre la couverture vaccinale et supprimerait les inégalités.

"On ne comprend pas que le vaccin ACWY, qui ne coûte pas très cher, ne soit pas remboursé comme dans d’autres pays. De plus, un vaccin qui n’est pas remboursé a mauvaise presse, suscite la méfiance…"

Enfin, le plan recommande d’optimiser les recommandations de vaccination pour les personnes à risques.