Le sixième enfant [CRITIQUE] - Un bébé à tout prix

Franck et son épouse, Meriem, ont fondé ce qu’on peut appeler une famille nombreuse: cinq enfants et un sixième en route. Ils vivent dans une caravane, sur un terrain vague au sein d’une communauté de gens du voyage. Avec son boulot de ferrailleur, Franck ne parvient plus à nourrir toutes ces bouches alors il "triche", se laisse entraîner dans des combines foireuses qui ont fini par le conduire en prison. C’est par ce biais qu’il croise la route de Julien, l’avocat qu’on lui a assigné.