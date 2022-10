Littlefeather, qui est Apache et Yaqui, a été huée lors de la cérémonie des oscars de 1973 (NDLR: la première à être diffusée en direct dans le monde entier) alors qu’elle expliquait au nom de Brando pourquoi il ne voulait pas accepter son oscar du meilleur acteur pour Le Parrain. Brando avait demandé à Littlefeather de refuser le prix pour lui en signe de protestation contre le traitement des Amérindiens par l’industrie cinématographique. "J’y suis allée, comme une femme indienne fière, avec dignité, courage, grâce et humilité, a déclaré Littlefeather lors de la cérémonie au musée. Je savais que je devais dire la vérité. Certaines personnes peuvent l’accepter. Et d’autres non." Elle a raconté qu’il a fallu empêcher la star vétéran du western John Wayne de l’agresser physiquement alors qu’elle quittait la scène.

Littlefeather, membre de la Screen Actors Guild (syndicat des acteurs de cinéma fondé) a ensuite eu du mal à trouver du travail à Hollywood, les directeurs de casting étant avertis de ne pas l’employer.

Interrogée par les journalistes avant la cérémonie sur ce qu’elle ressentait pour avoir attendu si longtemps pour recevoir des excuses, Mme Littlefeather s’était montrée philosophe: "Il n’est jamais trop tard pour des excuses. Il n’est jamais trop tard pour le pardon".