D’une clandestinité à l’autre

"Je suis partie complètement de zéro, je n’avais pas de culture de l’extrême gauche, se souvient-elle. Je me suis d’ailleurs très vite demandé dans quel guêpier je m’étais fourrée. Je voyais que c’était beaucoup plus complexe que ce que je m’étais imaginé, d’autant plus que c’est encore très peu documenté." Ce sont les deux filles, âgées d’un peu plus de vingt ans à l’époque, Nathalie Ménigon, libérée en 2008, et Joëlle Aubron, morte d’un cancer en 2006, qui l’intéressent et dont elle suit la trajectoire. À ce duo vient rapidement s’ajouter Hellyette Bess, une militante proche du groupe qu’elle va rencontrer à plusieurs reprises au Jargon libre, la bibliothèque anarchiste qu’elle tient à Ménilmontant.

« Zone dangereuse »

Rapidement, Monica Sabolo se rend compte que le silence et la clandestinité entourant ce commando entretiennent des similitudes avec sa propre vie. Née en 1971, elle a été élevée à Genève, non par son père biologique, un Italien qui s’est "volatilisé", mais par le mari de sa mère, Yves S., un diplomate français travaillant pour une agence onusienne, qui s’avérera être un mystificateur aux activités occultes. "Secrètement, certaines choses résonnaient en moi, mais je n’en étais pas consciente", commente-t-elle, s’enfonçant, comme elle l’écrit, "dans une zone dangereuse de ma mémoire". "On peut vivre des années en ayant oublié des épisodes traumatiques car il n’est pas possible de s’y confronter. Certains lieux sont difficiles à visiter, j’y suis allée de biais, en passant par cette enquête. Il m’a fallu faire tomber mes défenses, mes mécanismes de protection."

"Écrire me permet de transformer le réel en quelque chose de plus grand, de plus beau, de reprendre la main sur ma propre vie, résume-t-elle . J’ai déposé quelque chose, des blocs de pierre que je portais, je les ai polis, je leur ai donné une apparence plus douce. Désormais, je peux les regarder, ce n’est plus insupportable, cauchemardesque."

Monica Sabolo, « La vie clandestine », Gallimard, 319 p.