Armée: 1,8 milliard pour s'armer "made in Belgium"

600 moteurs d’avions de chasse F-16 étaient ainsi sortis des ateliers de Safran. Soit bien plus que la commande belge d’environ 140 chasseurs bombardiers. Aujourd’hui, la filiale belge du groupe est installée à Herstal et "s’est reconvertie à 90% dans l’aviation civile." Notamment en raison de la faiblesse des synergies avec le secteur militaire belge.

On le constate: les investissements militaires constituent des leviers efficaces pour transférer la technologie de pointe vers des utilisations dans le civil mais aussi pour soutenir l’emploi. L’exemple régulièrement cité est le GPS: une technologie militaire qui est désormais implantée dans notre quotidien.

1,8 milliard d’investissements

La guerre en Ukraine constitue aussi un véritable signal d’alerte sur l’autonomie que l’Union européenne et l’OTAN doivent acquérir dans les domaines militaires.

Dans la foulée du Plan STAR de l’armée, la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, et son collègue de l’Économie, Pierre-Yves Dermagne, ont présenté la DIRS (Defence, Industry and Research Strategy). Ce plan à 1,8 milliard d’euros a pour but "de mieux positionner nos industries belges, " explique la ministre. "Il en va de notre propre savoir-faire dans l’intérêt de la sécurité globale et de l’emploi. "

En Belgique, 640 entreprises actives dans la sécurité et la défense pourraient bénéficier de ce plan de relance. "On crée un réel écosystème de la défense et des opportunités pour des entreprises de tailles diverses, " observe le ministre Dermagne.

Cette coopération entre la Défense et la recherche afin de booster l’industrie aura pour but "d’assurer la capacité de production de certains éléments d’importance stratégique en Belgique", complète la ministre de la Défense. L’objectif sous-jacent, c’est aussi de développer une capacité stratégique de manière autonome.

Dans les prochaines années, on peut cibler une série d’enjeux comme les avions de chasse 6e génération, la cyberdéfense, la composante terre, la marine…

Une chaîne de production de missions en Belgique

Ce mardi, lors de la présentation du plan à l’École Royale Militaire, deux projets concrets ont été évoqués. Celui de la caserne de Rocourt où "on envisage de reconstruire une unité de maintenance pour tous les véhicules de capacité motorisée et, à terme, pour la composante terme," détaille un général. La défense reprendrait ainsi en main la maintenance de ses véhicules généralement soumise à des sociétés extérieures voire étrangères. Autre projet: "la Défense examine la mise en place d’une chaîne de production de munitions de petit calibre."

Ce type de mission nécessitera ainsi de relever le niveau de la R&T (Research & technology) ainsi que de la R&D (Research & Development). Un signe: Le nombre de chercheurs a presque doublé au cours des dernières années au sein de la défense. Hier, face à une série de patrons issus de l’aéronautique et de l’armement notamment, la ministre a confirmé: l’IRSD devra se renforcer "afin d’être les relais pour les entreprises".