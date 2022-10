Voitures électriques: La Wallonie accélère sur les bornes de recharges

On parle ici de bornes "de confort" ou "d’appoint": d’une puissance de 11 à 22 kW pour une recharge semi-rapide, elles doivent permettre d’assurer un maillage sur tout le territoire wallon avec au moins un point de recharge de ce type par ville et commune.

Pour ce volet du déploiement qui s’ajoute à ceux sur sites privés et sur le réseau structurant (voir ci-contre), ce sont les 8 agences de développement territorial de Wallonie qui sont à la manœuvre. En collaboration avec les gestionnaires de réseau, elles ont réalisé une cartographie qui identifie les sites de déploiement des bornes de recharge sur le territoire wallon. Quelque 2 324 sites (+38 en communauté germanophone) ont été identifiés sur base d’une vingtaine de paramètres: démographie, équipements en infrastructure à proximité (tourisme, commerce,…), mobilité,…

Le but ici n’est donc pas de cibler des zones potentiellement les plus rentables en termes de trafic de recharges, mais bien d’offrir au moins une possibilité de recharge par commune. À proximité de commerces, zone touristique, d’un hall des sports, etc.

Dans un souci de limiter les coûts, les sites retenus l’ont aussi été en fonction des cabines de moyenne tension disponibles existantes, de la disponibilité physique du réseau et de la disponibilité en puissance. Concrètement, s’il est plus rationnel techniquement d’installer une borne dans la rue adjacente à la place communale plutôt que sur celle-ci, c’est la solution qui sera privilégiée. L’idée est de rester dans un budget de l’ordre de 12 000 € par borne.

Et justement, qui va payer ? Pas les communes qui seront pourtant à la manœuvre (sur base volontaire), assure le ministre des Infrastructures et de la Mobilité.

Concession communale mais la Région paiera

Le déploiement et l’entretien des bornes se feront au travers de marchés de concession via les communes (ou l’agence de développement territorial de sa province) et sur base d’un cahier des charges établi par la Région. Et ce sont les communes qui fixeront la tarification maximale pour les recharges. Mais, précise le ministre, à des prix raisonnables, reflet du marché et qui éviteront un effet de concurrence déloyale. De son côté, pour ne pas échauder les candidats opérateurs, la Région interviendra pour combler le déficit d’exploitation de ces bornes. Ce qui sera inévitable la plupart du temps puisque le déploiement de ces bornes est envisagé d’abord comme un service aux usagers et non avec un objectif de rentabilité (il faudrait 10 recharges par jour pour que ce soit le cas),

Aujourd’hui, la Wallonie dispose de 1 000 bornes de chargement sur son territoire et elle devrait en compter 8 000 en 2026. De quoi assurer la demande de 77 000 véhicules alors qu’on compte 30 000 véhicules rechargeables (dont 1 000 full électrique) aujourd’hui en Wallonie.