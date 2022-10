Valeria Bruni-Tedeschi a « mis de l’ordre » dans ses souvenirs

Le célèbre metteur en scène, disparu à l’automne 2013, à juste 69 ans, est l’évident pivot d’un long-métrage par le biais duquel l’actrice et réalisatrice franco-italienne revient sur ses années d’écolage au Théâtre des Amandiers, dans les années 80. Une idée qui lui a été soufflée par un autre réalisateur, jadis proche de Chéreau, Thierry de Peretti. Et "une façon, disait-elle poliment hier, dans le confort très feutré du Théâtre de Namur, de mettre de l’ordre dans le chaos de mes souvenirs."

Des méthodes musclées

Des souvenirs aussi joyeux que tumultueux. C’est que, l’espace d’une petite dizaine d’années, Nanterre deviendra, sous la houlette de Chéreau et de Pierre Romans, un laboratoire théâtral artistique grandeur nature. Une école aux accents libertaires mais aux méthodes musclées, qui bousculent parfois ses pensionnaires, et parmi eux Agnès Jaoui, Vincent Perez ou, donc, Valeria Bruni-Tedeschi. "S’il reste des gens qui croient que le métier d’acteur est facile, je les invite à voir mon film", sourit timidement cette dernière, avant de convoquer souvenirs et fantômes: "C’était une école joyeuse au début, avant de devenir dure, et même sombre sur la fin. Une expérience de vie qui a forgé même ceux qui ne l’ont pas aimée, et se sont ensuite construits en opposition à ce qu’ils y ont appris. "

C’est une expérience de vie qui a forgé même ceux qui se sont ensuite construits en opposition à elle

Ce n’est pas le cas de Valeria Bruni-Tedeschi, qui gardera jusqu’à la fin un lien privilégié avec Chéreau: "Il m’a appris qu’il faut beaucoup travailler. Mais aussi la joie de le faire", confie celle qui aura eu le bonheur d’encore jouer sous sa direction, dans Rêve d’automne, deux ans avant sa mort: "Sans ça, on n’aurait pas cette proximité qui est encore la nôtre… "

Et qui lui permet de réinventer, aujourd’hui, cette "enfance de l’art", après avoir à nouveau rencontré ses camarades d’alors ("comme si on s’était quitté la veille"). Et sans se soucier de coller parfaitement à la réalité: "Même s’il porte son nom, mon Chéreau est davantage une évocation", assure-t-elle, néanmoins émue que Pascal Greggory, longtemps le compagnon de Patrice Chéreau, lui ai fait le plus beau des compliments: "Il m’a dit que ‘‘Patrice aurait beaucoup aimé le film’’…"

« Les Amandiers », comédie dramatique de Valeria Bruni-Tedeschi. Avec Nadia Tereszkiewicz et Louis Garrel. Durée: 2 h 06. Sortie le 16/11.