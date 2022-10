Cette année, ce rapport met le focus sur les études supérieures. On y apprend ainsi que, en 20 ans, les deux communautés linguistiques de la Belgique ont connu une augmentation importante du nombre de leurs diplômés (+15%). De sorte que, en 2021, 51% des 25-34 ans possèdent un diplôme obtenu dans l’enseignement supérieur.

Si l’on étend l’analyse aux 25-64 ans, seuls 44% détiennent un tel diplôme. Avec 41%, la Wallonie demeure le moins bon élève de la classe belge.

Or, comme le souligne le rapport, "un niveau d’instruction plus élevé est souvent associé à de meilleures perspectives d’emploi". La crise sanitaire du Covid-19 nous l’a encore rappelé : en 2021, le chômage des 25-34 ans disposant d’un diplôme d’enseignement supérieur a augmenté de 0,7% ; celui des 25-34 ans n’ayant pas terminé leurs études secondaires a, lui, augmenté sur la même période de 4,7% !

Des études qui s’éternisent avant la diplomation

Autre constat de l’étude, seuls 52% des étudiants inscrits dans une haute école (ou école supérieure d’art) francophone obtiennent leur diplôme "dans les trois années suivant la fin de durée du programme théorique" : cela situe la Fédération Wallonie-Bruxelles nettement en dessous de la moyenne de l’OCDE (68%) et loin derrière la Flandre (68% aussi) notamment.

L’OCDE remarque toutefois que "permettre aux étudiants de s’inscrire à temps partiel est un moyen important de faciliter l’accès à l’enseignement supérieur". La part de ces étudiants en Belgique est d’ailleurs de 26%, ce qui est plus élevé que la moyenne de l’OCDE (22%).

Ce constat peut s’expliquer notamment par le nombre important d’étudiants qui cumulent leurs études avec un emploi, relate encore l’étude.

Pour rappel, un nouveau décret Paysage est entré en vigueur lors de cette rentrée académique 2022 en Fédération Wallonie-Bruxelles. Celui-ci s’est donné pour ambition d’instaurer des délais resserrés pour "aider les étudiants à réussir plus rapidement les premiers crédits de leur parcours", avait expliqué la ministre de tutelle Valérie Glatigny (MR), et leur permettre ainsi "d’éviter de reporter les difficultés en trainant des crédits ou de surcharger leur programme avec de trop nombreux crédits anticipés " : de quoi, in fine, lutter contre l’abandon en cours de cursus et encourager par le biais de balises nouvelles et d’ aides à la réussite les étudiants à "accélérer la diplomation des étudiants", avait conclu la ministre lors du vote du texte.