Pourquoi le cancer du sein métastase-t-il dans le cerveau ?

Les métastases, c’est quoi ?

Un cancer a besoin de se nourrir, et plus il grandit, plus ses besoins sont importants. C’est un peu comme quand une ruche d’abeille devient trop imposante et n’a plus suffisamment pour se nourrir: elle essaime. "Mais les abeilles ne vont pas créer leur nouvelle colonie n’importe où. Elles s’installent près d’un champ de fleurs, par exemple. Les cellules cancéreuses affamées se détachent de la tumeur d’origine pour aller à un endroit du corps où leurs besoins seront satisfaits. Dans le cerveau, elles auront du sucre et des lipides, dans le foie des acides aminés, dans les poumons de l’oxygène, dans les os du calcium et du phosphate."

Tous les cancers ne métastasent pas de la même façon. "Certains types de cancers métastasent d’abord dans les poumons parce qu’ils ont besoin d’oxygène, d’autres d’abord dans le cerveau (parce qu’elles manquent de sucre) et d’autres préférentiellement dans le foie (pour un certain type d’acides aminés). Par exemple, dans le cas du cancer du côlon, c’est d’abord le foie qui est colonisé."

La faute à la protéine Cox7b

Dans les cellules cancéreuses, ce sont les mitochondries (sortes d’usines énergétiques assurant leur survie) qui se comportent comme le senseur, générant un signal pour donner à ces cellules l’ordre de partir trouver une autre source d’alimentation. Une fois que les cellules cancéreuses sont dans le sang, ce sont aussi les mitochondries qui les informent d’où elles se trouvent, ce qui leur permet de s’arrêter pour générer une métastase.

Quel traitement en vue ?

Le fait d’avoir identifié une protéine responsable des métastases cérébrales dans le cancer du sein ne fournit pas automatique un traitement. "Cox7b n’est pas une protéine facile à bloquer, parce que c’est une protéine de structure, pas une enzyme. Or, généralement, quand on a des médicaments, c’est pour cibler des enzymes, des transporteurs ou des récepteurs. Cox7b est une protéine impliquée dans l’agrégation de plusieurs protéines entre elles. Et ça, c’est très difficile à bloquer avec un médicament. En plus, Cox7b se trouve à l’intérieur de la cellule, à l’intérieur de la mitochondrie. C’est un endroit difficile d’accès pour un médicament."

Dans le futur, la thérapie génique pourra peut-être permettre d’inactiver Cox7b. Mais entretemps, les chercheurs de l’UCLouvain pourront appliquer leur méthodologie à d’autres types de cancers métastasant dans d’autres organes. Cela devrait leur permettre d’identifier d’autres protéines, responsable de la formation de métastases dans d’autres organes. Elles pourront peut-être être inactivées par des médicaments.

Ces recherches ne déboucheront pas sur une éradication du cancer primaire, mais elles pourront permettre d’empêcher la survenue des métastases. Et cela aurait un énorme impact sur le patient: à la fois sur son espérance de vie et sur son confort de vie.