Brésil: Bolsonaro est loin d’avoir dit son dernier mot

Loin derrière, suivent les deux candidats du centre, Simone Tebet (droite) et Ciro Gomes (gauche), avec respectivement 4,2 % et 3% des voix.

Report de voix

Alors que Lula dispose d’un peu plus de 5% des voix d’avance sur son concurrent, l’issue du second tour, va dépendre de l’attitude des candidats du centre. Simone Tebet entend consulter les présidents des partis qui forment sa coalition, lesquels sont invités à se prononcer sous 48 heures. Elle-même dit avoir déjà fait son choix et a assuré quelle "ne s’oublierait pas" au moment de faire son choix.

Ciro Gomes, plutôt classé à gauche de l’échiquier politique, ne devrait a priori pas céder aux sirènes du Bolsonarisme - il avait appelé à voter pour le PT en 2018. Toutefois, cet ancien ministre lors du premier mandat de Lula a également demandé quelques heures de réflexion avant de se prononcer, lui aussi devant consulter les cadres de son parti. Dimanche soir, ce dernier s’est dit "profondément préoccupé par ce qu’[il] voit se produire au Brésil".

Alors que le centre n’a jamais été aussi peu choisi par les électeurs, le candidat faisait-il allusion au score de l’extrême droite, dans un contexte où le Brésil traverse, selon lui, l’une des pires périodes de son histoire ? C’est possible, car, contrairement à ce que théorisaient certains sondages, non seulement Lula ne l’a pas emporté au premier tour mais, surtout, le score de Jair Bolsonaro dépasse largement les 40 % des voix, lui qui était donné bien en dessous de ce seuil à la fin de la campagne électorale. Ce dernier s’en frottait les mains dimanche soir : "Au cours de ces 45 jours, je suis allé dans pratiquement tous les États du Brésil. Hier (samedi) j’étais à Joinville, c’était du jamais vu au Brésil. Tant de gens dans la rue nous soutiennent. Malheureusement, je ne l’ai pas vu dans la presse. Mais ce n’est pas grave, cela fait partie des règles du jeu."

Polarisation

Signe que la polarisation de la société brésilienne n’est plus seulement une affaire de classe sociale, Bolsonaro l’a par exemple emporté à Rio de Janeiro (la ville), où il est parvenu à séduire à la fois les quartiers aisés du sud de la ville et les favelas qui, traditionnellement, votent d’ordinaire à gauche.

À l’échelon national, les grands États que sont São Polo et Rio de Janeiro ont voté pour Bolsonaro, Lula parvenant quant à lui à ravir certains États précédemment acquis au président sortant, tel l’Amazonas ou le Minas Gerais.

Mais il ne fait aucun doute que l’aura de Lula (et par là, du Parti des travailleurs qu’il représente) a pâli, notamment à l’échelon local. Alors que le PT dirigeait plus de 600 municipalités (capitales d’États comprises) au début des années 2010, il n’est plus aux manettes que dans 183 d’entre elles depuis 2020, et absent de toutes les capitales. La sanction a été immédiate pour Lula, qui s’impose dans 11 capitales, contre 16 à Bolsonaro.

Sur le terrain

"Nous allons devoir voyager plus, faire plus de rassemblement, plus de débats, nous allons devoir parler plus avec les gens et nous allons devoir convaincre la société brésilienne de ce que nous proposons", a concédé Lula après sa "courte" victoire au premier tour, conscient que la campagne se jouera plus que jamais sur le terrain. Le mois à venir s’annonce bouillant pour lui et ses alliés. Verdict ce 30 octobre.