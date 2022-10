Depuis le 1er juillet 2022, le filtre à particules est contrôlé sur les véhicules à moteur diesel, voitures et utilitaires légers. En Wallonie, 5,5 % des véhicules diesels sont recalés au contrôle technique des filtres à particules. Beaucoup moins qu’en Flandre.

2. Mouscron | Les Arts de la rue ont rendu Hurlus… Berlus (vidéo)

Un résumé vidéo de la première édition du festival mouscronnois des arts de rue. Si l’entrée en piste a été retardée par quelques gouttes de pluie, le public retiendra une marche fantasque, merveilleuse. Le festival les Hurlus Berlus, c’était hier après-midi à Moucron.

3. Football | Felice Mazzù devra vite trouver la solution pour sortir Anderlecht de la crise

Après la déroute d’hier à domicile contre Charleroi, Anderlecht est déjà au pied du mur avec 6 défaites en 16 matchs toutes compétitions confondues. Si Felice Mazzù n’est pas encore menacé, il va devoir vite trouver des solutions pour remobiliser son groupe. Les chantiers sont nombreux pour le T1 mauve.

4. « Ouvrir mon quotidien» débarque dans les classes

Avec " Ouvrir mon quotidien ", plus de 3 500 établissements scolaires francophones primaires et secondaires recevront durant deux semaines tous les titres de la presse quotidienne francophone en version papier: Le Soir, La Libre Belgique, La DH/Les Sports +, L’Avenir, SudInfo et L’Echo (uniquement en secondaire pour ce dernier). L’initiative séduit depuis déjà 20 ans et commence ce lundi.

5. Huy | La foire en famille et à moindre coût

Malgré la crise énergétique, les forains ont tenu à ne pas augmenter leurs tarifs. Et le coût plus abordable de l’événement attire forcément les familles. " À Liège, il y a beaucoup de foule et c’est très cher ". Reportage sur le champ de foire de Statte, où l’"on peut davantage se faire plaisir".

6. Braine-l’Alleud | Une académie pour les «moucheurs»

Apprendre à pêcher à la mouche dans de jolis endroits, avec des passionnés et sans investir dans le matériel, c’est que propose Le Coin Mouche, à Braine-l’Alleud. Découverte d’un sport qui passionne 3.000 Belges francophones.

7. Cyclisme | De Lie: « C’est de ma faute! »

Le regard noir, le sprinteur wallon Arnaud De Lie exprime sa grande déception à l’arrivée de la Famenne Ardenne Classic, course qu’il espérait grandement remporter et dans laquelle il a chuté, seul, dans le dernier virage.

8. Namur | La Nef, nouveau centre névralgique du FIFF, plus secret, plus feutré (photos & vidéo)

Depuis les débuts du FIFF, le chapiteau de la Place d’Armes était le centre névralgique du festival. Cette année, celui-ci a été déplacé à La Nef, nouveau lieu culturel situé à l’église désacralisée d’Harscamp, rue Saint-Nicolas. Excentrée, cachée, un peu secrète, la Nef n’est pas forcément connue du grand public.

9. Valeria Bruni-Tedeschi a «mis de l’ordre» dans ses souvenirs

Valeria Bruni-Tedeschi convoque le fantôme de Patrice Chéreau et évoque son imposant héritage dans un film aussi joyeux que sombre, " Les Amandiers ". Elle était hier au FIFF pour en parler.

10. Vente du studio à Westende: pour le ministre, le collège jemeppois a tort sur toute la ligne

La suite d’un long feuilleton: pour le ministre wallon des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon, la procédure de vente de l’appartement communal situé sur la côte était illégale, comme le clamait la minorité.

Un rappel à la loi épingle un certain amateurisme du collège communal de Jemeppe-sur-Sambre en 4 points. Reste que Jean-Luc Évrard, prinicpal échevin concerné par l’affaire, se déclare "ni voleur, ni gangster".