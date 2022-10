Un auto-stoppeur a été victime de coups et de traitements dégradants, une nuit de septembre 2019 à Cerfontaine. Depuis les faits qu’il a subis, il a d’ailleurs déménagé en Angleterre. Il est encore suivi psychologiquement à l’heure actuelle. "Depuis un an et demi, je ne travaille plus, je m’énerve tout le temps", déclarait-il jeudi matin devant le tribunal correctionnel.

Deux individus sont poursuivis. L’un est en aveux. Le second, poursuivi comme co-auteur, demande son acquittement.

2. Limes et son univers impitoyable de la chasse

Entre l’abbaye d’Orval et Gérouville, dans l’entité communale de Meix-devant-Virton, à quelques centaines de mètres de la frontière franco-belge, le petit village de Limes est idéal pour la balade. Le promeneur ne se doute pas de la guerre que se livrent deux clans de chasseurs, une guérilla rurale digne du village de Brescello, rendu célèbre par Don Camillo et Peppone.

4. «Papa s’énerve beaucoup sur maman, il la frappe»: cinq ans requis contre un Biergeois violent et violeur

Les faits se passent le 24 octobre 2021 à Bierges. Lorsque les policiers arrivent dans l’appartement du couple, la femme s’est enfuie suite à une énième scène de violences dont elle est régulièrement victime. Les policiers la retrouveront en pleurs.

Elle leur expliquera que son mari s’est emparé d’un couteau de boucher et a menacé de l’égorger. Il a cassé le mobilier pour assouvir sa rage provoquée par le fait qu’elle avait refusé d’aller manger à l’extérieur. Pour la punir, il l’a violé.

Le substitut du procureur du Roi Antoine D’Huart a qualifié de " surréaliste " l’audition de ce dernier par la police.

5. Pour vider le compte de Pierre, elle était là, mais pour nettoyer sa maison et remplir son frigo…

Si Josiane comparaissait devant la justice, c’est pour des abus de confiance commis en 2013 et 2014. À l’époque, Josiane était censée aider Pierre (un ami d’enfance) dans ses tâches du quotidien. L’homme, en difficulté, ne parvenait plus à vivre correctement. "Elle venait le matin pour préparer à manger, faire le ménage, les lessives, les courses, etc.", expliquait Me Paridaens, l’avocate de la prévenue.

Finalement, aucune de ces tâches n’a été effectuée: la maison était toujours sale, tout comme la victime et le frigo était désespérément vide.

Non-lieu pour le policier qui avait tiré et tué un Hutois armé d’une épée, à Huy

La décision est tombée: la chambre du conseil a rendu son ordonnance. Elle a décidé d’ un non-lieu envers le policier de la zone de police de Huy, qui avait tiré et tué un Hutois en janvier dernier.