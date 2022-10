Ce 1er octobre, entre en vigueur la réforme du statut d’artiste, ou du moins la partie concernant le chômage.

En 2002, le statut d’artiste est créé. Un statut qui n’en est pas vraiment un en réalité.

Il permet simplement aux artistes, dont le métier est par définition intermittent – avec des périodes non payées où ils créent, écrivent,… -, d’avoir accès à une allocation de chômage qui ne dégresse pas. Un complément pour les jours où ils ne "travaillent" pas donc.

"Avec cette réforme, on veut offrir une vraie protection sociale aux travailleurs des arts – puisqu’il ne s’agit plus seulement des artistes mais aussi des techniciens et des fonctions de soutien. Et les reconnaître comme des travailleurs à part entière et non comme des demandeurs d’emploi à qui le Forem demandait d’accepter un job éloigné de leur formation", relate le ministre.

Dites d’ailleurs désormais "allocations de travail des arts" et non plus allocations de chômage.

Accès simplifié

Pierre-Yves Dermagne met en avant dans la réforme un accès simplifié aux allocations et la fin des tracasseries administratives. Si les 6 000 travailleurs culturels qui bénéficient du statut actuel basculeront automatiquement pour 3 ans dans le nouveau régime, les nouveaux bénéficiaires y accéderont plus facilement. Puisqu’il s’agira de prouver 156 jours de travail sur 24 mois. "Hier, il fallait prouver 312 jours de travail sur 21 mois", indique le ministre.

Une fois ces conditions remplies, l’allocation est accordée pour trois ans, au lieu d’un an actuellement. Et le travailleur ne peut plus donc être sanctionné parce qu’un organisme estime qu’il ne cherche pas suffisamment un emploi.

"Par ailleurs, le travail invisible est reconnu, assure le ministre. Les répétitions, la création sont considérées comme du travail. O n prend aussi en compte les circonstances de la vie comme la maternité, la maladie,… Ce n’était pas le cas avant."

Allocations revalorisées

En revanche, pour renouveler son allocation, il faudra prouver davantage de prestations qu’avant (78 jours sur 3 ans). "On a un statut plus protecteur, plus généreux, il est normal qu’on soit un peu plus strict", justifie le vice-Premier.

Les allocations sont d’ailleurs revalorisées: 170 € mensuels en plus pour les isolés (à 1440€), 310 € pour les cohabitants (à 1440€) et 67 € pour les chefs de ménage (à 1635€).

"L’allocation cohabitant est alignée sur celle des isolés, se réjouit Pierre-Yves Dermagne qui se félicite d’avoir obtenu 75 millions€ par an en plus pour ce régime. On double les montants à disposition."

Quant aux inquiétudes formulées ces derniers mois par le terrain (lire cadrée), "on a travaillé de manière transparente et participative, rappelle Pierre-Yves Dermagne. Nous avons été à la rencontre des artistes. Le texte a été modifié plusieurs fois. C’est aussi le compromis entre 7 partis qui n’ont pas tous la même vision sur la culture. Je trouve que c’est une avancée indéniable. Et avec la crise qui a largement impacté le secteur, on leur devait cela."

Aujourd’hui, les inquiétudes du terrain se cristallisent autour d’un autre pan de la réforme, celui de la création d’une Commission qui statuera sur le caractère "artistique" de l’activité du travailleur. Constituée à moitié par des experts du secteur, elle sera chargée d’attribuer l’attestation "travailleur des arts" qui permettra à l’artiste d’avoir accès aux allocations.

Le sujet sera discuté à la Chambre la semaine prochaine, pour une mise en place espérée fin 2023.