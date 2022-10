Louis garrel : « Populaire ? Je ne sais pas comment ça fonctionne »

Celui qui aura bientôt 40 ans prend pourtant, avec L’innocent, un nouveau virage professionnel. Et pour cause: cette quatrième réalisation, présentée hier soir en ouverture du 37e Festival International du Film Francophone de Namur (FIFF), est une comédie, la première pour lui, et met en scène un jeune homme angoissé à l’idée de voir sa mère se remarier avec un… repris de justice.

L’ennui est, au final, ce qui fait peur à tout le monde: le réalisateur, les acteurs… et le public

"C’est à la fois volontaire et involontaire, souriait-il gentiment, peu de temps avant d’aller à la rencontre du public namurois. J’essaie toujours de donner un contrepoint humoristique à toutes les situations, même les plus tragiques, pour ne pas tomber dans le surdrame ou le pathos. Ça rend aussi le spectateur plus disponible, car au fond, l’ennui est ce qui fait peur à tout le monde: le réalisateur, les acteurs… et le public. "

Le film, qui prend par moments des allures d’enquête – le scénario a d’ailleurs été coécrit avec l’auteur de romans policiers Tanguy Viel -, donne donc à voir un autre Louis Garrel. Une évolution à laquelle tenait l’acteur-réalisateur: "C’est en partie pour ça que je n’ai pas tourné à Paris, concède-t-il. Parce que j’ai eu, un moment, une réputation d’acteur parisien, et que je ne voulais pas que ça soit un frein pour le spectateur. Vous savez, l’avantage, quand vous avez joué dans pas mal de films, c’est que les gens vous connaissent. De l’autre côté, ils ont de plus en plus de mal à croire en de nouveaux rôles, vous devez vous réinventer constamment. "

Et s’il ne court pas après, Louis Garrel ne cracherait pas, à ce moment de sa carrière, sur une popularité différente, qui viendrait rencontrer un public plus large. "Être populaire ? Bien sûr que ça me plairait, mais la vérité, c’est que… je ne sais pas trop comment ça fonctionne. C’est un peu un mystère, la raison qui fait que d’un coup, le public s’identifie à un acteur, se dit qu’il le représente. L’exemple le plus criant, c’est évidemment Gérard Depardieu. Tout le monde se reconnaît en lui: les prolétaires, la classe moyenne, les bourgeois. Mais ça ne se décide pas", assure celui qui œuvre une fois encore derrière et devant la caméra. Et incarne dans chacun de ses films un personnage… prénommé Abel: "On me pose souvent la question, se marre-t-il, mais je n’ai pas de réponse, si ce n’est que c’est un bon moyen mnémotechnique pour me souvenir comment je m’appelle ! "

« L’innocent », comédie de & avec Louis Garrel. Avec aussi Noémie Merlant, Roschdy Zem et Anouk Grinberg. Durée: 1 h 40. Sortie le 12 octobre.