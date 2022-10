Élections en Italie : une centaine de personnes manifestent devant l’ambassade d’Italie à Bruxelles : « Beaucoup de gens sont inquiets »

"Je suis moi-même une enfant de résistants", a déclaré Ellen De Soete, de la coalition du 8 mai. "J’ai un oncle qui a été abattu et a fini dans une fosse commune, ma mère a été sévèrement torturée par la Gestapo. Quand on vit cela soi-même, et qu’on voit ensuite la résurgence de l’extrême droite et du fascisme en Italie, on ne peut plus se taire. Beaucoup de gens sont inquiets et nous voulons que cela soit clair."

En Belgique et en Flandre aussi, il y a lieu de s’inquiéter, a insisté Mme De Soete. "Si vous voyez les sondages à l’approche des élections de 2024, si vous voyez comment les gens s’en prennent durement les uns aux autres sur les médias sociaux, nous devons vraiment commencer à faire attention. Nous devons faire prendre conscience aux gens de leur histoire afin qu’elle ne se répète pas."

"Depuis le traité de Maastricht et le choix des politiques néolibérales, l’UE pousse une grande partie de ses citoyens en difficulté économique dans les bras de l’extrême droite", a expliqué un autre manifestant. "La hausse des prix de l’énergie et l’inflation n’ont fait qu’aggraver la situation. Les choix faits dans les bureaux électoraux pour des partis qui sont censés défendre la ‘loi et l’ordre’ mais qui sont en réalité synonymes de répression sont l’expression de la colère, du désespoir et de la peur de tous ceux qui se sentent abandonnés."