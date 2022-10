Attentats de Bxl: le sous-effectif policier menace-t-il le début du procès?

Les boxes en verre: une idée « des partenaires sécuritaires »

La configuration du box dont la présidente a ordonné le démantèlement permettait initialement une surveillance policière "allégée". Chaque accusé dans sa cage de verre ne nécessitait qu’un policier attaché à sa surveillance. Dans un box plus ouvert, il faudrait envisager trois policiers qui devront effectuer des rotations. Ce serait d’ailleurs ce manque d’effectifs qui aurait joué un rôle majeur dans la configuration initiale de ces boxes hypersécurisés. "Si on a fait cette configuration, c’est à la suite d’une demande très appuyée des partenaires sécuritaires", souligne une source.

Formations sur le tard

Quel est l’état de l’unité GOTTS ? Les syndicats confirment les informations dont nous disposons. Le service GOTTS est incapable d’assurer l’encadrement des détenus dans la future configuration sécuritaire de ce procès. Si on pose la question à la direction de la police fédérale: on se tait dans toutes les langues prétextant "des raisons de sécurité".

Pour Vincent Gilles, président du SLFP police, "le problème des GOTTS était connu bien avant. Autant de la DAP (Direction de la protection) q ue de la direction de la police. Ils ont tardé à se coordonner pour organiser des formations. Quand bien même, il n’y aurait pas eu de report du procès, il y aurait eu d’office ce problème de capacité humaine."

23h de service pour le premier jour du procès

Premier exemple: l’audience préliminaire du procès qui s’est déroulée le 12 septembre en présence des accusés. "C’était le bordel ! On s’est fortement énervé pour qu’on mette en place des choses élémentaires. Certains policiers ont fait 23h de service sans être ravitaillés. La DAP, qui se charge de l’essentiel de l’organisation sur place, avait tout faux."

Thierry Belin, secrétaire national du syndicat du personnel de police (SNPS), confirme l’improvisation autour de l’encadrement des accusés. "On est trop court ! On essaye pour l’instant de former des gens en urgence. Et on ne va pas non plus confier le transfert de Salah Abdeslam à des gens sans expérience."

D’autres unités restent mobilisées sur la reprise du procès. Le week-end dernier, les unités spéciales ont participé sur le site du procès, au Justitia, à un exercice simulant une prise d’otages.

Luc Hennart, porte-parole dans ce procès, insiste: s’il manque des effectifs policiers pour assurer l’encadrement des accusés, "il doit y avoir des alternatives et des possibilités. J’espère que la police est dans cet état-là ". On attend aussi des nouvelles du SPF Justice, qui doit orchestrer le démantèlement des boxes et la mise en place de la nouvelle structure. De ce côté, pas d’information non plus.