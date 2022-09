Un discours pour verrouiller l’issue du conflit

Mais jamais peut-être un discours du dirigeant n’avait paru aussi décousu que lors de son intervention ce vendredi à Moscou, juste avant de signer les documents officialisant la volonté russe d’annexer les régions ukrainiennes de Lougansk, Donetsk, Zaporijjia et Kherson. Des zones que l’armée russe ne contrôle pas totalement mais que des référendums aux résultats invérifiables ont fait tomber comme par enchantement dans l’escarcelle de la fédération de Russie, qui entend désormais les administrer.

« Pour toujours »

"J’aimerais que Kiev et ses maîtres en Occident entendent le fait que ces gens deviennent nos citoyens pour toujours", a ainsi tonné Poutine, sous une salve d’applaudissements nourris, avant d’appeler les Ukrainiens "à cesser le combat" et "à retourner à la table des négociations".

"Nous défendrons ces terres par tous les moyens", a poursuivi le maître du Kremlin, alors qu’au même moment, à moins de 1000 kilomètres de là, dans le Donbass, les forces ukrainiennes encerclaient Lyman, à 130 km seulement de Donetsk.

On comprend dès lors que ce qui devait être un discours de victoire ait rapidement tourné à d’aigres récriminations contre l’Occident. "Quel ennemi est en face de nous?", s’est interrogé Vladimir Poutine, furieux qu’au lendemain de la seconde guerre mondiale, la Russie ait pu être "espionnée" par ses adversaires. "Mais c’est quoi ces alliés? Par derrière on vous met sur écoute? On espionne ? Et on le fait systématiquement!"

Inversions

De la part d’un ex-agent du KGB, voilà qui ne manquait pas de sel. C’était le début d’une longue série de griefs envers les États-Unis, responsables selon lui "des explosions de Nord Stream", et dans le futur, a-t-il prédit, de la "destruction d’infrastructures européennes" - un continent perçu par lui comme vassal des Anglo-Saxons, coupables de "néocolonialisme".

Pour contrer cette "hégémonie", Vladimir Poutine a multiplié les appels du pied envers d’éventuels alliés, par exemple en Inde ou en Afrique, des pays "pillés" par l’Occident.

Oubliant sans doute que l’URSS avait tenté d’envahir l’Afghanistan au début des années 80, Poutine a aussi estimé qu’au "XXIème siècle, [son] pays a permis a beaucoup de peuples d’accéder à la liberté", citant les efforts soviétiques pour mettre en place une forme de "commerce équitable" et lutter contre la "colonisation" des esprits par l’Occident.

« Satanisme »

"Les Élites occidentales colonisatrices discriminent les peuples, et si on regarde au fond, leur russophobie, c’est du racisme : l’Occident n’est pas prêt à regarder son passé, ils ne sont pas capables de repentir (...) Ils veulent nous coloniser, ils ne veulent pas nous voir libres. Ils visent notre socle sociétal, notre prospérité (...) Est-ce que nous voulons que notre Russie ne soit plus notre partie? Que nos enfants soient pervertis, qu’on leur dise qu’à part les hommes et les femmes, il existe d’autres genres? Une telle négation de l’être humain ressemble ouvertement à du satanisme", a poursuivi Poutine, fustigeant l’agression des "valeurs traditionnelles" russes.

Entre les lignes de ce discours décousu, le maître du Kremlin a glissé un avertissement nucléaire aux Occidentaux, coupables de s’être servi de l’arme contre les populations japonaises lors de la seconde guerre mondiale, et menaçant de s’en servir à son tour : « Nous combattons pour la voie libre et juste, pour mettre fin aux diktats des despotes occidentaux (...). Le destin nous appelle sur un champ de bataille pour notre peuple, pour la grande Russie », a-t-il conclu.