TotalÉnergies: une plainte en cadeau pour le site de Feluy

De quoi parle-t-on dans ce dossier ? D’abord d’une pollution imputée à TotalÉnergies et à trois de ses sous-traitants par la dispersion dans l’environnement (voiries, fossés, cours d’eau, champs,…) de granulés de plastique fabriqués à Feluy. Une problématique dont se plaignent les riverains depuis une quinzaine d’années et pour laquelle la commune d’Écaussinnes a déposé plainte en 2020.

Ensuite, le second dossier concerne un déboisement d’une parcelle de 7 hectares. Une opération menée par TotalÉnergies sur un terrain lui appartenant, voisin de l’usine et sur lequel l’entreprise souhaite implanter un champ de panneaux photovoltaïque. Problème, le déboisement a été réalisé sans avoir obtenu le permis nécessaire. Vu l’intérêt environnemental de ce bois, il avait été demandé à TotalÉnergies de revoir le projet en exploitant d’abord les toitures et les zones déjà imperméabilisées du site. L’entreprise est passée outre et a déboisé, même si elle s’en défend puisqu’elle parle, elle, de "défrichage", niant ainsi que des arbres se trouvaient sur ce site… Là aussi, la commune a déposé plainte.

Si la justice s’est rendue sur le terrain déboisé et que la police de l’Environnement a aussi investigué sur le site au sujet des conditions d’exploitation pour la fabrication et le transport des granulés de plastique, aucun des dossiers n’a encore abouti à une solution durable. Pour Arnaud Guérard, l’échevin de l’Environnement d’Écaussinnes, l’entrée en piste de Canopea avec ce dépôt de plainte est donc une bonne nouvelle. "Car elle va remettre en avant la protection de l’environnement dans ce dossier", dit-il. Soulignant que malgré une médiation suscitée par la ministre wallonne de l’Environnement, les conditions d’exploitation ne sont toujours pas respectées. L’échevin espère donc que cet engagement de Canopea dans la procédure permettra "une prise en charge plus attentive de ce dossier" par Total Énergies et "une action plus vigoureuse" de la police de l’Environnement, notamment pour faire l’inventaire des pollutions historiques sur et autour du site.

Du côté de TotalÉnergies, on indique continuer à améliorer les processus de fabrication et transport des granulés "pour avoir le moins d’impact possible pour l’environnement". Quant au dossier de déboisement, l’entreprise maintient qu’il s’agissait d’un "défrichage" (NDLR: des photos du site avant travaux montrent pourtant des arbres). "Mais nous avons fait des propositions pour boiser une partie de nos terrains, dit Tom Claerbout, porte-parole de TotalÉnergies. Cela fait l’objet d’un permis, y compris pour les panneaux photovoltaïques, que nous attendons."