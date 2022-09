Les guichets énergie croulent sous les demandes

À 75 ans, Josiane et Serge ont franchi le cap cette semaine, en se rendant au guichet de Charleroi. "Nous aimerions isoler le toit de notre maison, et éventuellement mettre des panneaux solaires. L’idée est évidemment d’essayer de réaliser des économies d’énergie", explique Serge.

Le couple avait déjà envisagé ce type de rénovation il y a quelque temps, avant de laisser tomber le projet. "Avant la guerre en Ukraine, nous avions commandé des panneaux solaires. Mais en refaisant mes calculs, étant donné que nous avons 75 ans, je me suis dit que l’investissement n’était pas si intéressant que cela. Quelques semaines plus tard, la guerre en Ukraine éclatait. J’ai un peu eu l’impression d’être l’idiot de l’année ! Aujourd’hui, comme beaucoup de personnes de notre entourage, nous sommes bien entendu convaincus de l’intérêt d’entreprendre de tels travaux. Et puis, ce sera aussi une plus-value pour notre maison."

Une affluence inédite

Des exemples comme celui de Serge et Josiane, Marie Picron, conseillère au guichet énergie de Charleroi, en rencontre quotidiennement. "Notre rôle en tant que conseiller est de guider les citoyens dans la rénovation énergétique de leur habitation. Nous analysons aussi leur comportement en matière d’énergie."

Depuis le mois de septembre, le bureau de la jeune femme ne désemplit pas. "Nous sommes quatre conseillers ici, et c’est vrai que l’affluence est importante. On peut facilement avoir une file de cinq personnes à certains moments de la journée, une vingtaine d’appels quotidiens, et pareil pour les mails. La crise actuelle n’est pas étrangère à cette situation..."

Les questions des citoyens qui se rendent dans ces guichets sont assez variées. "Certaines concernent l’isolation du toit, les panneaux photovoltaïques." Les nouvelles primes octroyées par la Région wallonne font aussi l’objet d’un intérêt tout particulier. "Je pense notamment aux primes sans audit pour les travaux de toiture et les petits travaux de moins de 3000 euros. Avant, l’audit était indispensable, et ces travaux devaient nécessairement être pris en charge par un entrepreneur. Désormais, ce n’est plus le cas. Nous avons aussi pas mal de demandes sur la prime temporaire qui concerne les appareils de chauffage par exemple."

Un conseil neutre et personnalisé

Avec la flambée des prix, les conseillers doivent aussi faire face à une population désemparée, et parfois en colère face à des factures d’énergie jugées impayables. "L’hiver tout proche est une grande source d’inquiétude. Les gens voient bien que rien ne bouge en matière de prix de l’énergie..."

Certains particuliers se présentent au guichet avec leurs factures de gaz et d’électricité. Les conseillers peuvent alors en faire l’analyse, et procéder à une simulation tarifaire dans le but de changer potentiellement de fournisseur. "L’intérêt de venir ici, c’est vraiment de bénéficier d’un conseil neutre et personnalisé. C’est aussi l’occasion de recevoir un conseil direct plutôt que de passer du temps sur les sites internet..."

Le constat est sans appel : à Charleroi comme ailleurs en Wallonie, les conseillers énergie sont particulièrement occupés. Finalement, cela vaut-il encore la peine de prendre rendez-vous ? « Oui bien sûr! Parfois, les personnes se découragent parce que nous ne répondons pas tout de suite au téléphone. Mais il ne faut pas hésiter à rappeler ou à envoyer un mail, indique notre interlocutrice. Nous recevons les particuliers sur rendez-vous l’après-midi. Pour le moment, nous sommes complet jusqu’à la mi-octobre... Mais nous recevons aussi la population sans rendez-vous du mardi au vendredi, de 9h à 12h. Il ne faut donc surtout pas hésiter à venir nous voir! »