Emilienne Malfatto a été reporter de guerre, photographe. Elle a publié deux livres: Que sur toi se lamente le tigre (Goncourt premier roman en 2020) et Les serpents viendront pour toi, fruit d’une longue enquête en Colombie. Elle revient avec une cette histoire qui brouille les repères de temps et de lieu pour mieux raconter l’horreur – universelle- de la guerre. Mais avec des mots pleins d’images.

Quel a été le point de départ de ce livre ?

Tant les personnages que la rédaction, tout ça est arrivé de manière très instinctive. C’est comme si l’histoire était déjà écrite dans ma tête et qu’elle m’était tombée dessus.

Est-ce que c’était pareil pour vos précédents livres ?

Non. Le précédent était le résultat de mois d’enquête, ce n’était pas du tout la même chose.

Dans cette histoire, tout est gris, il pleut tout le temps, c’est très visuel…

Sans doute que mon travail de photographe influence l’écriture. Je fais partie de ces gens obsédés par la lumière (rire).

Est-ce que ce colonel est un type bien qui fait un sale boulot ?

Je ne sais pas comment le qualifier, mais je ne pense pas que ça soit un type bien.

Ce n’est pas sa vocation, il obéit à des ordres…

Oui, il dit d’ailleurs qu’il aurait aimé faire autre chose. Il n’est pas sadique mais certainement très lâche. Il dit OK, si c’est ça le boulot, je vais faire le boulot.

Il y a aussi une réflexion sur l’obéissance, comme cette fameuse expérience de Milgram où on mesurait jusqu’où quelqu’un peut infliger de la souffrance à un autre être humain sous la contrainte de l’autorité…

Oui, c’est vrai. J’ai lu un article intéressant sur les pilotes de drones. Il y a quelque chose de désincarné dans ce qu’ils font. Ce ne sont pas tous des salauds, mais ils sont loin de la souffrance des autres et n’en mesurent pas concrètement les conséquences.

On ne sait pas où ni quand tous ces événements se déroulent. Vous oui ?

Ca m’évoque des choses précises, deux lieux. Mais je vais les garder pour moi, pour que chacun puisse y lire ce qu’il veut. Parce que l’horreur de la guerre, ce n’est pas qu’en Ukraine, c’est partout.

Il y a aussi beaucoup d’euphémismes dans vos mots. Il n’y a pas vraiment de violence, pas directement, au moins, mais l’imagination du lecteur fait son travail...

Mais le langage militaire ce n’est que ça! On dit une « opération de pacification », des « événements », on minimise, on parle de « pertes humaines », on ne dira pas « aujourd’hui on a tué 15 personnes »… Je pourrais me passionner pour l’étude de ce langage...

Emilienne Malfatto, « Le colonel ne dort pas », Editions du sous-sol, 111p.