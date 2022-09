Chauffage : Attention au retour du tueur silencieux

Résultat d’une combustion incomplète, le CO est un gaz incolore, inodore mais toxique. Dont une des sources fréquentes est un appareil de chauffe non raccordé à une cheminée: un poêle à pétrole, au butane ou un chauffe-eau instantané au gaz. Autant d’appareils qui représentent un risque s’ils fonctionnent plus d’une heure d’affilée sans prendre les précautions d’usage, prévient le colonel Marc Gilbert, chef de la zone de secours Val de Sambre.

Le mot d’ordre ? Laisser circuler l’air dans la pièce, insiste le pompier qui se souvient d’une douloureuse intervention: un enfant mort dans une salle de bain que les parents avaient soigneusement calfeutrée pour éviter qu’il ne prenne froid durant son bain.

Mais les risques d’intoxication au CO sont aussi liés à un mauvais entretien ou usage d’un appareil de chauffe. L’entretien régulier de la chaudière est ainsi nécessaire pour éviter des combustions de résidus de combustible qui dégagent ce gaz mortel.

Un poêle à la vitre ou au corps de chauffe fissurés représente évidemment aussi un important danger.

"Une cheminée qui tire mal est aussi source de CO, dit le colonel Gilbert. Il faut qu’elle soit correctement dimensionnée, qu’elle dépasse le faîte du toit et elle doit être régulièrement ramonée."

Et même pour une installation conforme et correctement entretenue, l’homme du feu insiste à nouveau sur l’importance d’une bonne aération de l’habitation. "Car s’il n’y a pas assez d’air, le fonctionnement de l’appareil est perturbé et il y aura combustion incomplète à cause du manque d’oxygène dans la pièce." Idéal pour y voir pénétrer le tueur silencieux…