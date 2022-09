La police donne une série de conseils pour d’une part éviter ce type d’arnaqu e et, d’autre part, réagir rapidement si vous tombez dans le piège.

2. RÉGIONS | Migration des oiseaux: le déferlement va commencer en province de Luxembourg

Alors que la migration des oiseaux a commencé début août et a lieu jusque fin novembre, les prochaines semaines s’annoncent spectaculaires avec ce que l’on appelle " le grand déferlement ". Car si chaque espèce a son propre calendrier, la majorité de la migration visible (diurne), qui n’est qu’une partie de ce phénomène fascinant, va voir dès mi-octobre des centaines de millions d’oiseaux déferler dans le ciel.

Et si le phénomène de migration est exceptionnel en soi, la province de Luxembourg y joue un rôle important, puisqu’elle fait partie d’un des principaux couloirs migratoires européens.

3. RÉGIONS | Covid, manque de personnel, énergies: situation compliquée pour ces restaurateurs

De génération en génération, depuis 1989, le restaurant Orchidea régale les Waremmiens, et les autres. Mais l’avenir est incertain et vu la conjoncture actuelle, les époux Corine et Andrea Todisco – qui en ont hérité en 2014 des parents d’Andrea – n’ont pas l’intention de laisser leurs deux filles reprendre le flambeau.

" Entre le Covid, la crise énergétique et le manque de personnel, il n’y a plus d’avenir dans l’horeca. Il est hors de question que nos filles reprennent le restaurant un jour, annonce Corine, catégorique et désabusée. Mon mari et moi préférons mettre la clé sous la porte que de leur laisser ça… "

4. SPORT | 40 ans après la mort de Roger Claessen, son fils s’exprime: « Aujourd’hui encore, des gens pleurent dans mes bras »

Le rendez-vous était fixé ce mardi à 13h sur les hauteurs de Visé, à quelques encablures de Warsage, là où la légende, le mythe a pris vie. La porte s’ouvre, premier choc: la ressemblance est frappante. "On me le dit souvent." C’est un jour spécial pour notre hôte. "Papa aurait eu 81 ans aujourd’hui."

Papa, c’est celui qui a fait vibrer des centaines de milliers de fans rouches, celui qui faisait lever les foules, celui qui a été élu joueur du siècle à Sclessin: Roger Claessen. Ce lundi 3 octobre, cela fera très exactement 40 ans que Roger-la-Honte nous a quittés. À cette occasion, son fils, Marc-Antoine, a accepté de rouvrir l’album souvenirs.

5. RÉGIONS | Ligne TEC Namur-Nismes: de nouvelles menaces pour la rentrée 2023

La ligne de bus E86 entre Nismes et Namur a toujours été présentée comme la plus fréquentée du TEC Namur-Luxembourg. Elle est pourtant, de nouveau, menacée. Cette fois, pour créer une ligne Couvin-Dinant.

6. SPORT | Joris Kayembe: « On va aller faire quelque chose à Anderlecht »

Cadre du vestiaire, Joris Kayembe sait le moment important. Charleroi (10e, 12 points) reste sur deux défaites consécutives avec six buts concédés face à OHL (3-2) puis Westerlo (2-3). Cette reprise post-trêve, avec un déplacement périlleux à Anderlecht (dimanche, 13h30) puis la réception du Standard (le dimanche 9 octobre à 18h30), doit permettre au Sporting de relancer une dynamique positive.

Le latéral gauche (28 ans), également à un moment clé de sa carrière malgré un contrat portant jusqu’en 2026, s’est prêté au jeu du "vrai ou faux" sur base des affirmations que nous lui avons soumises.

7. SPORT | Ronny Deila avant Standard - Seraing: « On en veut même 15 de suite »

Ronny Deila n’est pas le premier venu. Il sait qu’après la victoire face au Club Bruges (3-0), synonyme de quatrième succès de rang, tout le monde s’attend à voir le Standard faire la passe de cinq, ce qui n’est plus arrivé depuis février 2014 en Pro League, face à Seraing. " On veut même gagner quinze matchs de suite! Mais il faut rester calme. On a montré qu’on était en progrès mais mentalement, on doit préparer ce match comme celui face aux Brugeois ", insiste le coach des Rouches.

8. SPORT | Ce qui attend Denayer à Dubaï

Un contrat d’une saison au FC Shabab Al-Ahli Dubai. Après près de trois mois depuis son départ de Lyon, Jason Denayer a finalement trouvé un nouveau club. Le défenseur de 27 ans évoluera dans un tout nouvel univers, où seuls quatre Belges sont passés avant lui: Éric Gerets et Frankie Vercauteren comme coachs d’Al-Jazira; Yassine el-Ghanassy et Aboubacar Koné comme joueurs. Voici ce qui l’attend dans ce championnat.

9. CULTURE | Malédiction sur le FIFF, bénédiction pour les jeunes lecteurs et aventuriers de leur ville

Le club des 5 serait-il un peu namurois ? Clément, Adrien, Simon et désormais Pauline, les héros de Thierry Stasiuk et Véronique Seran, continuent leurs aventures dans les rues d’une ville très " cinéma ", avec Malédiction sur le FIFF.

10. CULTURE | Grand Corps Malade, Ben Mazué et Gaël Faye: trois amis en mode Carpe Diem

Trois artistes. Trois amis. Trois amoureux de la langue française. Grand Corps Malade, Ben Mazué et Gaël Faye ont tenté l’expérience de l’album à six mains et trois voix et séduisent avec Éphémère. Soit sept titres qui évoquent essentiellement le temps qui passe, le voyage, l’amitié et l’importance de profiter de chaque instant. Un album somptueux sur lequel plane une certaine magie.