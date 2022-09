©Dargaud

Le résumé de l’éditeur

Les Delphes, des créatures possèdant le talent de raconter des histoires, sont chargés d’écrire les sitcoms qui cartonnent sur toutes les chaînes de Point Central. Malheureusement la substance qui nourrit leur créativité se fait rare…

Il est urgent pour eux d’obtenir l’aide de Galaxity afin qu’un autre gisement soit exploité. Celui-ci se situe dans un coin perdu sur la Terre du XXe siècle !

Le service spatio-temporel terrien est sur le coup… Mais leurs meilleurs agents sont redevenus enfants. Pas facile de travailler avec un duo d’ados et interdiction pour eux de louper les cours de danse et de judo !

Notre avis en un mot (puis quelques autres): PLAISIR

A placer, chronologiquement, immédiatement après L’OuvreTemps, sorti en 2010, Là où naissent les histoires est autant une réflexion très méta sur le métier de scénariste qu’un nouveau Valérian et Laureline.

Plus en forme que jamais, Christin, 84 ans quand même, y glisse des réflexions grinçantes et pertinentes sur l’écologie ou les questions de genre(s). Et s’est trouvé, pour ce premier volet orphelin de son ami Mézières, disparu en janvier 2022, une parfaite lieutenante au dessin avec Virginie Augustin: la dessinatrice se réapproprie parfaitement ces personnages cultes, ici retombés en enfance. Et nous avec eux.

Que du plaisir, même pas coupable.

2 La longue marche des dindes

©Rue de Sèvres

Le résumé de l’éditeur

Missouri, été 1860. Après avoir quadruplé son CE1 à 15 ans, Simon diplômé d’office par Miss Rogers se voit refuser l’entrée en CE2 et doit gentiment déployer ses ailes.

Aussi, le soir même de cette mauvaise nouvelle, lorsqu’il apprend que les dindes sur pattes valent 20 fois plus à Denver que chez lui, il décide d’acquérir 1000 têtes pour les convoyer sur 1000 kilomètres et prouver ainsi qu’il a le sens des affaires.

Il recrute pour l’escorter une équipe improbable avec laquelle il va devoir traverser le désert, affronter les rocheuses et négocier avec les Indiens ! Ces derniers accepteront-ils de laisser passer cette étrange caravane qui doit atteindre Denver pour y faire fortune ?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): VERTUEUX

Missouri, 1860. Peu adapté à l’école mais futé, Simon entreprend de se lancer "dans les affaires". Et d’escorter 1 000 dindes jusqu’à Denver, afin de les y vendre à prix d’or.

Cette adaptation d’un roman jeunesse porte en elle de jolies vertus. Une vraie belle histoire.

3 Les Pissenlits

©Sarbacane

Le résumé de l’éditeur

Été 2006, la France vient de perdre en fi nale de la Coupe du monde de football contre l’Italie et le fameux coup de boule de Zidane est dans toutes les bouches. Les téléphones sont à clapet, la Nintendo DS Lite vient de sortir et les tubes de Rihanna explosent des records d’audience.

Le temps est chaud et sec dans le Sud de la France, où une petite fi lle, Nina, depuis la fenêtre du car qui l’emmène en colonie de vacances, découvre "Les Pissenlits". La magie de ce camping de bord de mer transforme de simples connaissances en amitiés, façonne le quotidien en aventure et surtout, bouleverse la vie de ses occupants à jamais.

Avec ses amis, Camille, Luc et Arthur, Nina va découvrir les secrets que renferme ce lieu boisé, du toboggan géant à l’étrange garçon qui se déguise en Pierrot La Lune… mais va aussi en apprendre plus sur elle-même.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): INITIATION

Un été insouciant, comme on les vit à 9 ans. Avec une héroïne qui porte son nom et lui rappelle sans nul doute des souvenirs, Nina Six met de jolies couleurs sur sa colonie de vacances, la tendresse mais aussi les indices que la vie peut faire mal.

Une bien jolie initiation.

4 Goya, le sublime terrible

©Glénat

Le résumé de l’éditeur

1793, Cadix. Alité, Francisco de Goya se rétablit suite à une étrange affliction qui va le laisser sourd. Maladie ou malédiction ? Alors qu’il est au sommet de son art, il se retrouve affaibli par la fièvre et les migraines, assailli par des visions grotesques et morbides.

Épouvanté, le peintre en appelle à sa raison: peut-être que ces monstres ne sont pas réels ? Persécuté par des créatures cauchemardesques, il est épaulé dans cette épreuve par son amie et confidente, la duchesse d’Alba.

Elle aussi semble voir ces figures terrifiantes qui vont inspirer à l’artiste ses fresques les plus célèbres.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ¡ MALDICIÓN !

Magnifique récit d’épouvante d’El Torres et Galán qui allie noirceur et couleurs chaudes pour nous emmener aux sombres origines de la noire œuvre du maître espagnol.

Ou quand la raison confronte la malédiction entre réalité et fiction.

5 Glacé

©Philéas

Le résumé de l’éditeur

L’épidémiologiste Jeanne Brun, le sous-préfet Georges Champigny et le journaliste Pierre Fleurus enquêtent entre France et Chine dans les coulisses de l’émergence du Covid.

Vu de l’intérieur, ce n’est plus la raison d’État qui guide les gouvernements, mais la déraison qui les entraîne dans la spirale du pire.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): FRISSON (S)

Après avoir adapté Thilliez, Mig passe à Minier. À lire au coin du feu, en une journée pas trop sombre.

Car les regards sont froids, les scènes criminelles font claquer les dents. Et l’argent ne protège de rien.

En haut de la montagne, pas de station touristique mais pour peu qu’on aime le frisson, c’est prenant.

6 Super vilains (T.1)

©Fluide Glacial

Le résumé de l’éditeur

Entrer au lycée, quand on est un peu différent, ce n’est pas facile… surtout quand on a des super pouvoirs super pourris.

Sandra, Wilma et Hugo peuvent faire chier tout le monde, au sens propre comme au figuré, brouiller les ondes ou provoquer le désir en un claquement de doigts.

C’est plus fun que d’être un caïd en maths, et pour se faire respecter au lycée, ça peut être très utile ! Mais sauver le monde, c’est une autre paire de manches… surtout que des pouvoirs à la con, ils ne sont pas les seuls à en posséder.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): DÉCALÉ

Plusieurs lycéens se découvrent quasi simultanément des pouvoirs… de merde (au sens littéral, parfois). Et décident, après quelques ratés, de les mettre au service des autres.

Une déclinaison sous la ceinture des aventures de super-héros.

Décalé et amusant… avec le recul nécessaire.

7 Ladies with guns (T.2)

©Dargaud

Le résumé de l’éditeur

Après une résistance héroïque face à leurs assaillants, Katheleen, Chumani, Abigail, Cassie et Daisy sont en cavale, activement recherchées par des chasseurs de prime appâtés par la tâche, a priori facile, de se faire pas mal de pognon sur la tête de cinq gonzesses…

Bon, il est vrai que l’ambiance n’est pas au beau fixe pour nos ladies: Daisy est gravement blessée à la jambe, et elles ont trouvé un refuge de fortune dans une ancienne mine désaffectée.

Mais, une fois n’est pas coutume, ce n’est pas parce que la situation paraît désespérée qu’elles vont se laisser abattre ! Elles ont plus d’une balle dans leur gun, et ne manquent pas d’imagination pour en découdre !

Notre avis en un mot (puis quelques autres): PERCUTANT

Notre "band" de flingueuses a maintenant tous les chasseurs de primes de la région aux trousses. Mais comme la meilleure défense, c’est l’attaque, ça va encore pétarader.

Un western qui va à 200 à l’heure, avec des dialogues qui percutent.

De mieux en mieux.

8 Tire sur mon doigt

©Ankama

Le résumé de l’éditeur

Il traverse depuis si longtemps les générations et les frontières qu’il est difficile de retrouver les origines de ce grand classique de l’humour. Si, aujourd’hui, cette blague est une évidence pour certains, elle reste méconnue pour d’autres. Dans les faits, une personne sur quatre avoue avoir déjà exécuté un "Tire sur mon doigt".

Imaginez, rien qu’à l’échelle d’une petite ville de 4 880 habitants, cela équivaut à 1 220 représentations de la blague. En se basant sur un taux de 5% de variations narratives, (dues à des changements de rythme, de décors, de protagonistes, etc.), on obtient 61 versions différentes de "Tire sur mon doigt".

C’est en partant de ce constat que ce recueil a vu le jour.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): PROUT

" – Tire sur mon doigt

– (prout) "

La blague, volontiers scato, est vieille comme le monde. Charles Bossart tente de la décliner sur 72 pages, mais y parvient rarement: deux ou trois fulgurances pour un bon paquet de gags répétitifs.

Un petit pet dans l’eau. Et un petit pas pour l’humanité aussi.

9 Super Dickie

©Glénat

Le résumé de l’éditeur

Après maintes aventures, notre petit moustachu à tête de Playmobil est de retour et on adore ! Imaginez Batman qui défenestre le clown de l’hôpital venu apporter un peu de joie aux enfants malades: un petit malentendu, excusez-le, il cherchait le Joker ! Ou encore Superman en pleine lessive, pris de court quand il faut combattre l’ennemi sans son déguisement !

Vous l’aurez compris, les grands personnages de la pop culture sont ici tournés en dérision pour notre plus grand plaisir. De Spider-Man à Lady Di, en passant par Harry Potter personne n’est épargné par l’humour acide de Pieter de Poortere. De par leurs bavures et leurs maladresses, ces héros sont nettement moins glorieux mais tellement plus drôles ! Empêtrés parfois dans les aléas du quotidien, victimes de situations cocasses, ils sont caricaturés à travers des saynètes pleines de fantaisie et d’humour.

Un nouveau one-shot réjouissant à croquer sans modération, qui témoigne de l’imagination sans bornes de son créateur.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ABSURDE

Pieter De Poortere croque quelques-uns des plus grands héros de la culture populaire qu’il tourne aussitôt en dérision.

De Batman à Nelson Mandela en passant par Guillaume Tell et Luke Skywalker, l’auteur belge offre une succession de grands écarts entre absurde et légèreté.

On sourit. Un peu.