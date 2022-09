Valérian et Laureline vu par… Virginie Augustin – Quand l’élève travaille avec les maîtres

À bientôt 50 ans, elle met le nez dans le capot et s’offre, avec Là où naissent les histoires, une première incursion dans l’univers de ses "héros préférés" grâce à la collection de one-shots dédiés à l’univers développé en leur temps par le duo Christin-Mézières. Une collection somme toute modeste puisqu’elle ne comptait, depuis 2011 et son lancement, que deux autres albums au compteur, tous validés par Pierre Christin, qui entend demeurer aux manettes côté scénario. Et aux yeux de qui ne trouvent grâce que des pointures: il y a eu Manu Larcenet, le binôme Lupano-Lauffray, et désormais Virginie Augustin.

Le plus grand scénariste français après Goscinny

Connue pour ses productions teintées de fantastique ( Alim le tanneur), la Parisienne a donc eu l’occasion de collaborer avec ses illustres aînés. Mézières, à qui elle a pu soumettre ses dessins avant sa triste disparition en janvier 2022 ("ce qui me donne encore plus de responsabilités"). Et Christin, donc, avec qui l’entente fut "parfaite": "Déjà, se marre-t-elle, j’ai découvert que nous étions voisins ! Les choses se sont ensuite faites de façon très simple. Très pro, aussi. Mais ça ne m’a pas étonné: Christin, c’est, derrière Goscinny, le plus grand scénariste français."

Je trouvais que le scénario manquait de scènes spatiales. Mais Pierre m’a dit: ‘‘Il est hors de question que je fasse ce à quoi les fans s’attendent.’’ Et il avait raison, bien sûr…

Dans ce nouvel opus, il ramène ses personnages fétiches en enfance, si bien qu’il convient, chronologiquement, de placer Là où naissent les histoires dans le prolongement de L’OuvreTemps (2010). Tout débute, d’ailleurs, dans… une école. "Et sur Terre !, grimace Virginie. J’étais un peu frustrée, au départ, parce qu’en tant que dessinatrice, je trouvais que ça manquait de scènes dans l’espace. J’en ai parlé à Pierre, et il m’a dit: ‘‘Il est hors de question que je fasse ce à quoi les fans s’attendent.’’ Et bien sûr, il avait raison…"

©Dargaud

Malgré son âge (84 ans), Christin fait aussi montre d’une étonnante modernité de ton, n’hésitant pas à aborder des sujets comme l’écologie ou les questions de genre(s). "Je sais, conclut Valérie Augustin, que ça le fout en rogne d’avoir un corps de cet âge alors que son esprit reste, lui, très vif. Il est vraiment attentif à tout ce qui se passe autour de lui et nourrit toujours des passions de jeune homme. Son propos, dès lors, reste très frais."

« Là où naissent les histoires », Augustin/Christin, Dargaud, 56 p., 13.50 €.