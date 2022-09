Plastiques à usage unique: la Belgique menacée d’une procédure devant la CJUE

Cela s’applique à dix déchets fréquemment trouvés sur les plages d’Europe: coton-tiges, couverts, assiettes, pailles et touillettes, ballons et tiges pour ballons, gobelets, récipients pour aliments et pour boissons, mégots de cigarettes, sacs en plastique, sachets et emballages, lingettes humides et articles hygiéniques. Avec les engins de pêche, ils représentent 70% de l’ensemble des déchets marins dans l’UE.

D’autres mesures phares visent à instaurer une responsabilité élargie des producteurs, collecter 90% des bouteilles pour boissons en plastique à usage unique d’ici à 2029, ou encore introduire des exigences d’étiquetage et de collecte de déchets marins.

Des mesures de transposition complètes sont encore manquantes en ce qui concerne la Belgique, l’Estonie, l’Irlande, la Croatie, la Lettonie, la Pologne, le Portugal, la Slovénie et la Finlande, à qui sont adressés des "avis motivés", dernière étape avant un éventuel renvoi devant la Justice européenne et le risque d’une amende. La Belgique dispose de deux mois pour répondre et prendre les mesures nécessaires.

Selon la ministre du Climat et de l’Environnement, Zakia Khattabi (Ecolo), la Belgique a bien transposé la directive, mais la notification des mesures, pour lesquelles le niveau fédéral et les trois régions doivent collaborer, a pris un peu de retard.

Depuis janvier de cette année, de nombreux produits en plastique à usage unique ne sont plus autorisés à la vente dans notre pays. En outre, à partir de janvier 2023, des produits encore plus nocifs pour l’environnement, tels que la plupart des sacs en plastique légers et des gobelets jetables en plastique, seront également interdits, la Belgique allant ainsi plus loin que ce que demande l’Union européenne, a souligné la ministre.