Le bien-être mental des indépendants préoccupe

Ce groupe cible est particulièrement concerné par les luttes mentales liées au travail, et ce déjà avant la crise Covid et la crise économique que nous traversons. "D’après l’évolution des données disponibles, il semble très probable que cette tendance se soit installée ces dernières années et se confirme à l’avenir", ajoute le ministre.

Pour saisir l’ampleur du phénomène et y apporter les solutions adaptées, le SPF Sécurité Sociale a sollicité les caisses d’assurances sociales pour soumettre des propositions de projets pour les indépendants. UCM, Acerta et Liantis se sont chacune vu octroyer une subvention fédérale de 300 000 euros. Les trois projets s’étalent sur un an et ont pour objectif de sensibiliser les travailleurs indépendants, de les coacher, de collecter des données et d’évaluer l’impact des risques psychosociaux liés à leur activité professionnelle. Les premiers résultats obtenus pourront servir de base à des politiques structurelles pour favoriser le bien-être des indépendants au travail sur le long terme.

6,5 milliards d’euros de coût pour la santé mentale

Cet appel à projet s’inscrit dans le cadre de l’élaboration du plan d’action fédéral sur le bien-être mental au travail pour les salariés, fonctionnaires et indépendants. "Le bien-être mental de tous nos citoyens a un impact énorme sur la sécurité sociale. Au moins 50% du coût total de l’incapacité de travail, soit 6,5 milliards d’euros, est directement lié à la santé mentale", souligne Peter Samyn, président du SPF Sécurité Sociale.

Dans le cadre du plan d’action fédéral, le déploiement des mesures relatives à la prévention des risques psychosociaux liés au travail a débuté fin 2021 suite à la crise Covid et s’étalera jusqu’en 2023.