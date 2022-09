Faut-il aider tous les Ukrainiens de la même façon ?

Revenu d’intégration: trois tarifs, point barre

Grâce au statut de protection temporaire dont peuvent bénéficier les réfugiés ukrainiens, la dame de 75 ans hébergée par Emmanuel se voit attribuer un revenu d’intégration sociale de à 1 093 €. "Cette aide a été accordée suite à un entretien individuel au CPAS, au cours duquel nous avons pourtant déclaré être d’accord de subvenir à tous ses besoins", dit Emmanuel. "Le CPAS a proposé que 20% aillent à la famille d’accueil. Ce n’était pas notre intention au départ, mais je suis sympathisant d’une association qui aide les migrants, et je me suis dit que cet argent pourrait les aider… Pour eux, il n’y a rien."

Philippe Noël, vice président de la fédération des CPAS explique qu’il n’y a pas d’intervention à la carte. Juste trois types d’interventions: cohabitant, isolé, chef de famille. "La question a déjà posé débat dans le passé: des personnes remettaient en cause le fait qu’un SDF touche la même chose qu’une personne qui doit payer un loyer, alors qu’il a moins de charges. Par souci d’équité, nous ne faisons pas de différence."

Mais par rapport aux Belges bénéficiant d’un RIS, il y a une différence de taille pour les CPAS: l’intervention du fédéral. Pour un Belge, l’État intervient entre 65 et 75%, et le CPAS entre 35 et 25% sur fonds propres. Pour un Ukrainien, l’intervention fédérale est entre 125 et 135%. "On nous rembourse plus, car on estime qu’il y a du personnel encadrant supplémentaire."

Les frais de santé, BIM

La septuagénaire ukrainienne avait des problèmes de dents. On lui a arraché ses dernières dents et on fait un devis pour une prothèse. "Elle était affiliée à la CAAMI, une mutuelle gratuite qui garantit un remboursement des soins de base", explique Emmanuel. Le dentiste annonce dans le devis une somme tournant autour des 350 € après intervention de la mutuelle. Puis surprise, grâce au statut de bénéficiaire de l’intervention majorée (BIM), la dame ne doit finalement débourser que 54 €. "Elle avait largement les moyens de payer les 350 € " dit son hôte.

Le déménagement et l’installation

Ce jeudi, la dame va quitter ses hôtes, qui lui ont trouvé un studio et de quoi se meubler. Mais le CPAS les informe qu’elle a droit à 1500€ de prime à l’emménagement "alors que nous lui avions presque tout trouvé pour rien", et 400 € de prime de la Région wallonne pour le déménagement, "que nous faisons pour elle, avec notre remorque".

Mais là où Emmanuel De Vadder voit un gaspillage d’argent public, le vice président du CPAS voit des règles qui sont appliquées pour les Ukrainiens comme pour les Belges. "Ces primes ne peuvent être utilisées qu’une seule fois dans la vie. Elles ont été créées pour un SDF, qui doit pouvoir acheter un lit avec un sommier et un matelas, une table, quatre chaises et une garde-robe."

Réduire les primes en fonction des situations des personnes qui n’en ont pas toujours besoin à chaque étape pourrait être positif pour les caisses de l’État. Mais ce n’est pas quelque chose qui peut être envisagé, dans le fonctionnement actuel. Les règles sont les mêmes pour tous, même si on a une famille d’accueil qui joue son rôle à fond.