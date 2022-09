Nord Stream : un sabotage en forme d’avertissement

Explosions « planifiées »

Après que l’institut national de sismologie suédois ait annoncé avoir détecté deux explosions précédant ces fuites, il n’y a plus eu de doute pour les Occidentaux. "Les explosions étaient soigneusement planifiées, ciblées et très puissantes. Le travail au contact avec nos alliés se poursuit", a communiqué Morten Bødskov après son entretien avec Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN.

Plus tôt dans la matinée, un communiqué du Conseil européen ne disait pas autre chose, sans toutefois se risquer à nommer la Russie, vers qui tous les yeux sont naturellement tournés.

Match à distance avec l’OTAN

Le Kremlin n’a pas tardé à réagir, se disant "préoccupé", tout en jugeant "stupide" et "absurde" que l’on puisse soupçonner le pays de s’en prendre à des infrastructures qu’il a financé et opère en partie.

Mais, alors que l’armée russe est en difficulté sur le plan militaire et prévoit d’annexer quatre régions ukrainiennes après des référendums qualifiés de mascarade par les alliés de l’Ukraine, personne ne croit à un accident ou à un "coup" des Américains qui, il est vrai, n’ont jamais vu Nordstream d’un bon œil. Surtout que le calendrier est tout sauf anodin : le double sabotage est intervenu juste avant que l’OTAN ne tienne une réunion extraordinaire avec les directeurs nationaux des armements (CDNA), mardi. Laquelle portait "sur les implications de la guerre de la Russie contre l’Ukraine, y compris sur les capacités et les stocks de munitions des Alliés." L’objectif était clair : il s’agit de "reconstituer nos stocks de munitions et fournir à l’Ukraine le soutien dont elle a besoin, aussi longtemps que l’Ukraine en aura besoin", a précisé Jens Stoltenberg.

La piste russe est par ailleurs jugée plus que crédible par nombre d’experts militaires. Pour monter une telle opération, il faut "des moyens assez spécifiques et techniques. Or la Russie a une expertise en la matière. Ce sont des opérations qui ne peuvent pas se faire avec 3 ou 4 bonhommes déterminés", juge par exemple Alain De Nève, analyste au sein du Centre d’études de sécurité et défense (CESD) (lire également l’Avenir de ce 28/09).

Ultime avertissement

Si l’attaque est bien le fait de la Russie, poursuit l’analyste, "cela voudrait dire que la Russie adresse à l’Union européenne et aux Occidentaux un ultime avertissement pour démontrer sa détermination en disant : ‘voilà, même un gazoduc que vous pensiez inattaquable parce qu’il servait autant nos intérêts que les vôtres, même cette infrastructure là, on a décidé de la saboter pour vous démontrer qu’on ne bluffe pas, qu’on est en train de passer un palier."

L’OTAN a déjà assuré qu’elle ferait tout pour protéger les infrastructures des alliés, y compris en mer Baltique. Dans le même temps, la Commission européenne annonçait un nouveau train de sanction à l’encontre de la Russie.