Livraison des vaccins: le référé entre Medista et le fédéral examiné le 26 octobre

Medista est en charge depuis avril 2020 du stockage et de la distribution du stock stratégique de médicaments, de tests et de vaccins anti-Covid. Mais début juillet, le SPF Santé publique a décidé de confier ces tâches pour la période 2022-2025 à la multinationale Movianto. Medista a répondu par une action en suspension de la décision devant le Conseil d’Etat, mais n’a pas été suivie par la juridiction administrative.

Medista reproche également à l’autorité publique d’avoir accumulé à son égard une ardoise. Selon le cabinet du ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke, le SPF Santé publique a payé en 2020 et 2021 respectivement 4,01 et 23,50 millions d’euros à l’entreprise mais depuis décembre 2021, Medista n’aurait plus été payée pour ses services. Récemment, 3,5 millions d’euros de factures impayées ont été acquittées mais celles-ci ont été réglées "à titre provisionnel" car, selon le ministre, certaines sont contestées. Toujours selon M. Vandenbroucke, en 2022, plus de 12,78 millions d’euros ont déjà été payés à Medista, et pour quelque 1,7 million d’euros de factures sont en cours de traitement.

« Un gouvernement qui abuse de son pouvoir »

Autant de montants contestés par Medista. "En 2020, le SPF nous a payé 1,7 million d’euros, hors TVA, et 15,8 millions en 2021, à nouveau hors TVA", explique la directrice générale de la société, Sarah Taybi. "En 2022, 8,3 millions d’euros de factures ont été payées, hors TVA, et récemment, pour 3,1 millions d’euros de factures en retard ont été acquittés, encore et toujours hors TVA. Et il y a encore pour 1,7 million d’euros de factures ouvertes." Selon la CEO, les paiements à titre provisionnel empêchent son entreprise de couvrir ses coûts.

Début septembre, au lancement de la nouvelle campagne de vaccination anti-Covid, Medista a envoyé une lettre au ministre de la Santé dans laquelle elle menaçait d’arrêter immédiatement les livraisons de vaccins et disait ne plus vouloir travailler pour "un gouvernement si peu fiable et qui abuse de son pouvoir".

L’autorité publique s’est alors tournée vers la justice, par le truchement d’une requête unilatérale. Le tribunal a décidé que Medista devait continuer sa mission. Mais le juge a également enjoint le gouvernement de citer Medista en justice dans le cadre d’une procédure contradictoire. Cette procédure, en référé, a été introduite ce mercredi et sera donc examinée le 26 octobre prochain par le tribunal de première instance.

"On essaie de donner l’impression que Medista est chère mais la réalité c’est que les autorités, lors de la précédente adjudication, ont écrit noir sur blanc que les prix de Medista sont conformes au marché", poursuit la directrice générale. Elle souligne encore qu’à y regarder de plus près, les services qui seront proposés par Movianto ne sont absolument pas comparables avec ceux qui étaient fournis par sa société, notamment au niveau informatique. "Par définition, les prix ne sont pas comparables", estime-t-elle.