Il salue ainsi la proposition du plan de cohésion sociale (PCS) Habay-Tintigny (province du Luxembourg) qui, on l’apprenait lundi de la RTBF, invite les habitants à offrir les surplus de leur potager (potirons, pommes de terre, pommes, poires, etc.) à l’association Saint-Vincent de Paul. Cette association distribue des colis alimentaires aux personnes en difficultés. Une initiative bienvenue en cette période de crise.

Les fruits et légumes, en bon état, et stockés en caisses, doivent être déposés à l’épicerie sociale Cœur de Village, peut-on lire sur la page Facebook du PCS, un mercredi sur deux jusqu’au 16 novembre.

205 000 bénéficiaires

La Fédération des banques alimentaires va discuter de cette idée en interne, afin de voir si elle peut être généralisée: "On pourrait réfléchir à un système, rassembler ces surplus potagers, voir quelles associations locales peuvent les distribuer, etc."

Avant de préparer vos cageots de pommes, il est donc préférable de téléphoner aux associations d’abord, pour l’instant.

Mais le constat est là et il est "dramatique". Les dons aux banques alimentaires continuent de diminuer alors que la demande explose. Fin juillet, 205 000 personnes étaient aidées chaque mois par les banques alimentaires, contre 177 000 début d’année.

Sur les 7 premiers mois de l’année, les dons ont par contre diminué de 6%, par rapport à la même période l’an dernier. C’est surtout du côté de l’industrie alimentaire que la baisse est importante. "Confrontée elle aussi à la crise énergétique, l’industrie fait davantage coller sa production à la demande, explique Jef Mottar. Ce qui est normal. Mais du coup, les surplus diminuent. Et je pense que c’est irréversible. Une fois qu’on a pris l’habitude de travailler de manière plus efficace, on ne revient pas en arrière."

Les banques alimentaires recherchent constamment de nouvelles sources d’approvisionnement. "Le glanage (ramasser les légumes sur les champs après les récoltes, NDLR) par exemple, on l’a fait 2 ou 3 fois avant le Covid. C’est une piste que l’on pourrait relancer aussi…"