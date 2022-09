"Va-t-on laisser les enfants dans les écoles dans le froid ?", s’interroge Alice Bernard (PTB). "On entend déjà des familles qui n’osent plus chauffer chez elles par peur de la facture et en plus les petits bouts auraient froid à l’école ? C’est inacceptable", insiste la députée.

Ce mercredi après-midi, elle a donc interpellé le ministre du Budget en Fédération Wallonie-Bruxelles, Michel Daerden (PS), lequel est en charge également des Bâtiments scolaires.

" Il s’agit là d’un thème de préoccupation que nous avons tous", a réagi le ministre, au nom du gouvernement.

Des solutions promises

Frédéric Daerden s’est d’ailleurs voulu rassurant, rappelant le conclave budgétaire qui doit se tenir la semaine prochaine "pour trouver des solutions. Et nous en aurons", a-t-il ainsi assuré.

"Dans deux semaines", le gouvernement compte donc présenter " des propositions que l’on aura pu cerner" durant ce conclave, a promis le ministre.

Celui-ci a d’ailleurs cité un certain nombre de pistes : prêts à taux zéro, avances aux écoles, fonds de solidarité.

" Des pistes qui vont faire porter les responsabilités sur les écoles", lesquelles "vont s’endetter", a répliqué Alice Bernard, visiblement peu convaincue de la réponse apportée.

En début de semaine, la députée du PTB insistait d’ailleurs par voie de communiqué : " Il faut tout faire pour obtenir du fédéral un blocage des prix et une taxe sur les surprofits des géants de l’énergie".