En Fédération Wallonie-Bruxelles, 4 300 placements d’enfants en familles d’accueil sont effectués chaque année pour de multiples raisons (négligence, maltraitance, etc.), selon la Fédération des services d’accompagnement en accueil familial.

Ces familles d’accueil ont droit, depuis 2018, à un congé d’accueil de plusieurs semaines (lorsqu’il s’agit d’un placement de longue durée), à prendre dans les 12 mois suivant l’accueil de l’enfant. Ce congé d’accueil doit permettre aux enfants placés et aux parents d’apprendre à se connaître et de tisser des liens.

Une avancée qui, pour le terrain et certains partis politiques, reste " insuffisante ".

2. SANTÉ | La myopie en forte augmentation chez les jeunes: les écrans pointés du doigt

La myopie a augmenté de 25 % chez les jeunes, de 8 à 18 ans, au cours de ces six dernières années. En cause ? L’augmentation du temps passé devant un écran.

3. RÉGIONS | Saskia Guérard, kinésiologue au service du bien-être animal

Saskia Guérard est kinésiologue pour animaux. Un travail méconnu sur les émotions et traumatismes que nos amis à quatre pattes subissent pourtant autant que nous.

4. BELGIQUE | Harcèlement et les violences sexuelles dans l’enseignement supérieur «Encore des remarques sexistes assez incroyables»

"Il faut que l’on puisse avancer vers une tolérance zéro par rapport à tous ces faits" de harcèlement, de violences sexuelles. La députée Hélène Ryckmans (Écolo) a interrogé la ministre Valérie Glatigny (MR) sur les moyens mis en place par la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) pour réduire – à néant, idéalement – le harcèlement et les violences sexuelles dans les établissements d’enseignement supérieur, dont la ministre a la responsabilité.

Cette intervention de la Chastroise au parlement de la FWB fait suite aux plaintes pour harcèlement moral et sexuel à l’UCLouvain.

5. RÉGIONS | Hannut et Éghezée bientôt dans le GAL Meuse@campagnes?

Le GAL Meuse@campagnes regroupe déjà Andenne, Fernelmont et Wasseiges. Hannut et Éghezée pourraient le rejoindre en 2023. Un appel est déjà lancé aux habitants pour faire partie du comité décisionnel.

6. CULTURE | Christophe Willem sans vernis

Avec Panorama sorti il y a une dizaine de jours, Christophe Willem entend oublier l’échec de son album précédent et se replonger dans ses souffrances adolescentes.

Celles-là même qui l’ont façonné. "Mon précédent album n’a pas vraiment trouvé son public comme on dit. Ça a été un peu difficile pour moi parce que je l’ai porté à bout de bras et à la fin de la tournée, j’étais vidé. Le confinement est arrivé pile à ce moment-là. Ça a été plutôt salutaire: on faisait des travaux chez moi, je me suis retrouvé chez mes parents, dans ma chambre d’ado et c’était très bien parce que j’ai pu mettre mon métier de côté et me reconnecter à ma passion. Pendant ce confinement, on vivait au jour le jour et ça donnait l’envie d’être beaucoup plus brut. J’avais envie d’un album sans vernis, sans artifice."

7. RÉGIONS | Martelange: projet pilote pour Natura 2000 Haute Sûre

Le site Natura 2000 Haute Sûre, à Martelange, est sélectionné par la Région wallonne pour développer un projet pilote afin d’aider les propriétaires concernés par Natura 2000.

8. CULTURE | Ce mercredi soir à la télé: Eric Cantona incarne un colosse aux pieds d’argile

Inspiré d’une histoire vraie, ce téléfilm, avec Eric Cantona, raconte l’histoire d’un rugbyman de haut niveau violé, à l’adolescence, par un proche.

9. SPORT | La défense du Standard signe une première depuis 2014

De retour à l’Académie dimanche après-midi suite à trois jours de congé octroyés par Ronny Deila, les Standardmen, en comité réduit, ont commencé la préparation de la réception de Seraing dans la bonne humeur. Forts de leur carton plein (12 sur 12), les Liégeois sont en confiance à quelques jours de recevoir le voisin sérésien.

Souvent décriée la saison dernière, la défense rouche a retrouvé de sa superbe sous Ronny Deila. Après un début de saison compliqué (neuf buts concédés en quatre rencontres), l’arrière-garde liégeoise a resolidifié les liens et concède de moins en moins d’occasions.

10. SPORT | Qui est Maxuella Lisowa, la « pitbull » des Belgian Cats?

Même la lourde défaite (81-55) face à la Chine lors de la dernière rencontre du groupe A mardi n’a pas eu le pouvoir d’ôter à Maxuella Lisowa son éternel sourire.

Si certains pourraient lire dans cette posture une forme de désinvolture, l’énergie que déploie la jeune Carolo (21 ans) sur le parquet apporte le plus clair des démentis. Révélation belge de la phase de poule de cette Coupe du monde, Lisowa est devenue le pitbull des Belgian Cats.