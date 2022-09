Triangle of Sadness [CRITIQUE] - Champagne et apocalypse

Pyramide sociale inversée

Le ton est donné: bienvenue dans Triangle of Sadness ( Sans filtre en version française), la Palme d’Or 2022, une comédie acide et acerbe sur l’univers de la mode, du luxe, et plus si affinités. Structuré en trois parties, le film va aller ainsi crescendo, tant dans le cynisme que dans l’hilarité, tirant un portrait au vitriol des influents riches et puissants… en même temps qu’il cherche à les humaniser.

La première partie installe les protagonistes: Carl, mannequin, est en couple avec Yaya, influenceuse. Ils sont jeunes, ils sont beaux, et ils ont la belle vie grâce à leur apparence physique, qui paie leurs factures – et leur fait gagner des croisières opulentes en Méditerranée.

La deuxième partie s’ouvre sur un yacht luxueux: on retrouve Carl, Yaya, et d’autres passagers – qui certes, ne sont pas aussi jeunes et beaux qu’eux, mais ils sont très, très riches. Le genre qui s’est rempli les poches sur le dos de conflits mondiaux. Tout ce petit monde se prélasse dans la piscine du pont toute la journée, tandis que dans la cale, on voit le personnel trimer pour satisfaire tous leurs caprices. Mais cette belle métaphore de la pyramide sociale va bientôt être mise à rude épreuve: une tempête approche à l’horizon.

Et dans la troisième partie, savoir nager va s’avérer plus utile qu’avoir un gros chéquier… On n’en dira pas plus pour que le mystère reste entier, mais si on peut donner un conseil: mangez léger avant d’y aller, sinon la scène explosive au milieu du film risque de mal passer…

Supportera, supportera pas ?

Cette scène, dont on ne dévoilera pas toute la teneur, c’est précisément ce qui fait la force, mais aussi la limite des films du suédois Ruben Ostlund – déjà palmé en 2017 pour son grinçant The Square: l’exagération. Triangle of Sadness ne fait pas exception: les scènes, tant par leur contenu que par leur durée, sont démesurées. Le film pousse le curseur très (trop ?) loin dans ce que les spectateurs peuvent supporter. Ce qui a tendance à déforcer la puissance de ce film cinglant de… 2 h 20.

Impossible de rester impassible: qu’on aime ou pas, c’est une véritable expérience sociologique de cinéma. De là à affirmer que son auteur méritait une deuxième palme, c’est un pas qu’on ne franchira pas.

Comédie dramatique de Ruben Ôstlund. Avec Charlbi Dean, Harris Dickinson et Woody Harrelson. Durée: 2 h 20.