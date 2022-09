Ils se sont rencontrés très jeunes. Ils se sont aimés, ils se sont mariés. Vingt-cinq ans et un divorce plus tard, David (George Clooney) et Georgia (Julia Roberts) ne peuvent plus se voir en peinture. Mais quand ils découvrent que leur fille chérie Lily, avocate fraîchement diplômée, s’apprête à tout plaquer pour épouser un type rencontré lors de ses vacances à Bali, ces deux-là vont être bien obligés d’unir leurs forces pour empêcher ça.

Ils débarquent ensemble en Indonésie, prêts à tout pour accomplir leur mission… qui va s’avérer plus compliquée que prévu.

Ce qu’on en pense

Des Américains qui débarquent dans une destination paradisiaque pour tout saboter: on était en droit de s’attendre au pire, vu le passif poussif de ce genre de comédie de grands studios. Mais Ticket to Paradise fait finalement d’eux les dindons de cette farce en eaux turquoises, en nous racontant que les parents ont aussi beaucoup à apprendre de leurs enfants. Et puis ce n’est pas n’importe quels Américains – l’alchimie entre George Clooney et Julia Roberts fonctionne parfaitement (même quand ils se détestent). Et puis il faut bien avouer que le sourire éclatant de Julia nous avait manqué.

La scène qui touche

Le duel de bière-pong entre la nouvelle et l’ancienne génération: hilarité (et alcoolémie) au sommet.

Comédie romantique de Ol Parker. Avec Julia Roberts, George Clooney et Kaitlyn Dever. Durée: 1 h 44.