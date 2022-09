Après avoir été témoin du suicide de l’une de ses patientes dans des conditions étranges et pour le moins traumatisantes, la psychiatre Rose Cotter commence à vivre des événements troublants qu’elle ne peut expliquer. C’est alors qu’elle va devoir se confronter à son passé pour tenter de survivre à une force mystérieuse avec un drôle de sourire…

Ce qu’on en pense

Avec Smile, Parker Finn adapte un court-métrage qu’il a lui-même réalisé et signe son premier long.

C’est à travers sa mise en scène habile, qui, de surcroît, réussit à créer des atmosphères à nous faire frémir comme les grands classiques du genre, que son ingéniosité reste incontestable.

Mais pour plusieurs éléments d’intrigues, le réalisateur semble surtout puiser son inspiration dans l’excellent thriller d’épouvante It Follows (2015). Ne réussissant malheureusement pas à le dépasser, ni à l’égaler, il nous laisse avec une énorme sensation de déjà-vu, en plus de quelques facilités propres aux films d’horreur, et jusqu’à un final totalement frustrant. Pourtant prometteur, c’est donc une belle déception.

La scène qui touche

Le film s’inspire également des codes du thriller psychologique pour nous retourner la tête. Et grâce à plusieurs mouvements de caméra astucieux, on peut dire qu’il y parvient… littéralement.

Thriller horrifique de Parker Finn. Avec Sosie Bacon et Jessie T. Usher. Durée: 1 h 56.