Procès des attentats | L'ancienne jurée raconte: «J’ai vraiment eu de l’empathie pour l’accusé»

En décembre 2016, Sarah Lejeune avait siégé comme jurée à un procès à Liège où deux accusés devaient répondre d’un double meurtre suite à une fusillade entre bandes urbaines. "Je me souviens du premier jour, explique l’enseignante malmédienne. La position de chaque juré était tranchée et chacun avait déjà sa petite idée. Mais au fur et à mesure des séances, les positions ont été beaucoup moins tranchées. " Au final un des accusés sera acquitté et l’auteur des tirs fut condamné à 20 ans d’emprisonnement. "On a tous dû revoir nos positions. Humainement, ça m’a poussé à comprendre. Je me dis que la frontière entre une vie simple peut très vite basculer dans autre chose. Ce sentiment m’a ébranlé. En tant que juré, on est confronté à des explications et on est obligé d’essayer de comprendre. Ce n’est pas facile d’en parler avec des personnes extérieures. ‘Comprendre’ quelqu’un qui a tué, c’est difficile à partager."

Sarah se souvient des difficultés à gérer les responsabilités qui reposaient sur ses épaules. "Il y avait ce poids de se dire que ces jeunes de 23-25 ans vont sortir de prison à 45 ans. Là, j’ai eu beaucoup de mal. Au moment du verdict, j’ai vraiment eu de l’empathie pour l’accusé. Heureusement qu’on ne porte pas seul cette décision."

La richesse de cette expérience, c’est de prendre le temps de comprendre. C’est ainsi que Sarah Lejeune a vécu ces dix jours de procès. "Tous ces échanges nous ont apporté de la maturation dans nos positions et beaucoup de nuances. Cette expérience m’a passionné. Derrière ces délinquants, ce sont des jeunes qui ont des parents. Je suis encore moins convaincue par la privation de liberté: que va-t-elle engendrer comme évolution sur la personnalité de ces jeunes ?"

Le procès des attentats de Bruxelles va mobiliser les jurés quatre jours par semaine (du lundi au jeudi) pendant 6 à 9 mois. "Moi ça me plairait, confirme l’ancienne jurée. Mon expérience a remis beaucoup de choses en question sur mes propres convictions. "

« Je ne me suis jamais sentie en danger »

Ce jury populaire est un élément majeur qui différencie les procès de Paris de celui de Bruxelles. En France, la cour d’assises spéciale est compétente pour juger les crimes terroristes. Pour ces matières, il n’y a plus de jury populaire mais des magistrats professionnels. Le législateur français avait supprimé le jury populaire en raison de menaces qui avaient pesé sur des jurés lors d’un procès en 1986. Au cours de son expérience, Sarah Lejeune ne s’est jamais sentie menacée. La tension était pourtant palpable car le procès mettait en cause des bandes urbaines de communautés différentes. " On croise leurs regards en permanence, c’est inévitable.

Le PAB (peloton anti-banditisme) était présent tout au long du procès. Le jour du verdict, on a été raccompagné à notre voiture. Mais de manière générale, je ne me suis jamais sentie en danger. "

Au procès des attentats de Bruxelles, le niveau de la menace a été placé à 3 sur une échelle de 5. Ce niveau implique une série de mesures concernant l’ensemble du site. En fonction de certains acteurs de ce procès, une série de protections individuelles seront mises en place. Les jurés pourraient être concernés mais aucune information n’est officiellement communiquée sur cet aspect.

On l’a constaté lors du procès des attentats de Paris, les témoignages des parties civiles mais aussi ceux des accusés ont permis à tous les acteurs de modifier leurs points de vue, de permettre à la sérénité de rythmer les débats. À Bruxelles, les avocats vont donc "jouer" avec le jury afin de les rallier à leur cause. Le jury, ce sont 36 êtres humains dont il faudra faire vaciller les convictions. L’anecdote que Sarah nous confie illustre bien cette situation. "Le procès s’était déroulé peu avant Noël. Ma fille m’avait alors demandé pour écrire une carte à celui qui avait été condamné… "