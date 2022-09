L’inflation plombe le shopping plaisir

Cette opération séduction, organisée par l’UCM et Comeos, permet aussi de sonder les habitudes et comportements d’achat des consommateurs. On fait le point.

1. Effet de l’inflation

La baisse du pouvoir d’achat n’épargne malheureusement pas le shopping plaisir. Sur les 1800 personnes interrogées, 70% indiquent avoir modifié leur comportement d’achat en raison de l’inflation (voir infographie ci-dessous). Pas moins de 65% des sondés affirment également avoir diminué leur budget shopping. « C’est évidemment la mauvaise nouvelle de cette enquête, déclare Thierry Evens, porte-parole de l’Union des classes moyennes. L’inquiétude relative au pouvoir d’achat est claire : 88% des consommateurs interrogés affirment devoir faire attention à leurs dépenses... » Selon l’enquête, les principaux postes qui passent à la trappe, lorsqu’il est question de réaliser des économies, sont la mode (vêtements, chaussures, accessoires) et les loisirs (concerts, activités, sorties, etc.). Les frais en matière d’ameublement et de décoration arrivent en troisième position. « Entre le Covid et la flambée des prix, les commerçants doivent en effet continuer à se battre... »

2. Succès du commerce de proximité

La bonne nouvelle concerne l’intérêt des consommateurs pour le commerce des proximité. Deux personnes sur trois soutiennent volontiers le commerce local. « Cette prise de conscience a émergé au moment de la crise du coronavirus. » Et elle n’a visiblement pas disparu. Parmi les répondants, 45% sont prêts à payer un peu plus cher pour ce type de produit. « Les gens sont clairement prêts à payer davantage pour bénéficier d’un service et d’une certaine qualité : la religion de l’e-commerce et du prix le moins élevé possible est en recul. »

3. Du local sur la toile

Au sujet du commerce en ligne, 28% des sondés privilégient, autant que possible les sites belges, plutôt que les grandes plateformes internationales. En outre, 30% du panel n’effectue tout simplement pas son shopping en ligne.

« Ces résultats confirment aussi le retour aux magasins de proximité, et c’est bien entendu ce que l’on souhaite doper durant ce Week-end du client. On l’a vu durant la période de soldes cet été, qui n’était pas mauvaise : les consommateurs ont sans doute un panier moins important - ce qui s’explique au regard de l’inflation - mais ils retournent néanmoins en magasin. Le shopping plaisir, spécifiquement pour le commerce de proximité, a gardé son attractivité. »