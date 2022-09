Le cœur noir des forêts [CRITIQUE] - L’amour sauvage

Le parcours et la rencontre deux ados égratignés par la vie. Nikolaï, 16 ans, plutôt taiseux et discret, n’a jamais connu ses parents. On raconte qu’il a été retrouvé dans la forêt. Camille, 15 ans, têtue et rebelle, a connu quelques mauvaises rencontres dans son passé. Ils se rencontrent dans un foyer d’accueil situé en lisière de forêt.

Poussés par leur coup de foudre mutuel, ils vont trouver dans la nature sauvage une nouvelle façon d’exister au monde…

Ce qu’on en pense

Dans ce premier long-métrage, quelque part entre Into the Wild et Sa Majesté des mouches, Serge Mirzabekiantz questionne le rapport à la nature, et au futur de l’humanité. Porté par des acteurs aussi jeunes que prometteurs, ce film aux ambiances fantastico-bucoliques soignées ne permet pas toujours d’accéder à leur intériorité. Divisé en deux parties (elle et lui), le récit flirte avec le survivalisme, mais le final manque cependant d’un certain réalisme. Poétique, mais déroutant.

Drame de Serge Mirzabekiantz. Avec Quito Rayon Richter et Elsa Houben. Durée: 1 h 44.