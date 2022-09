Des jeunes ont été mis au défi sur cinq thématiques: alimentation, transport, consommation, numérique et habitat/énergie. Pendant 21 jours, ils ont dû par exemple, se passer de voiture et utiliser uniquement les transports en commun et la mobilité douce, ou manger végétarien, local et de saison, se passer de son smartphone, vivre dans une tiny house… "Vingt et un jours, c’est le temps qu’il faut à notre cerveau pour adopter une nouvelle habitude ", détaille Gwenaëlle Dekegeleer qui coprésente la soirée avec Laurent Mathieu.

S’ils ont réussi ? On le verra dans l’émission. Ces défis ludiques sont l’occasion de calculer concrètement le poids de chaque geste.

Parmi les participants, il y a Adélaïde Charlier, la coordinatrice francophone du mouvement Youth for Climate. Mais, assure l’animatrice, beaucoup d’autres jeunes ne sont pas aussi militants, et certains même pas vraiment sensibilisés à la cause climatiques. Pour eux, c’était l’occasion de poser toutes leurs questions à des experts, des représentants de la grande distribution et de grandes entreprises, mais aussi de réclamer des mesures structurelles au Premier ministre présent sur le plateau.

Ce qui est beaucoup revenu, c’est la question des inégalités. "Certains gestes restent bien souvent trop compliqués pour toute une tranche de la population." Ou la question du poids des gestes individuels qui semblent parfois dérisoires face aux grandes entreprises ou aux grandes fortunes. "On se demande parfois pourquoi moi je ferais des efforts alors que d’autres prennent un jet pour faire 100 km…"

L’idée de l’émission, n’est pas de faire la morale ou de répéter des conseils qu’on connaît déjà (on a compris le coup d’éteindre la lumière en sortant, merci). "Ce sont des conseils pratico-pratiques, dit Gwenaëlle Dekegeleer. C’est ce dire voilà, si je fais ça, ça a tel impact. Par exemple, on ne se rend pas toujours compte de ce que représente la consommation de viande en termes d’émission de CO2. " Et puis, ajoute-t-elle, il ne faut pas sous-estimer l’effet de l’exemple. "Vous invitez trois amis chez vous et vous leur faites une lasagne végétarienne. Peut-être que chaque ami va le refaire chez lui, avec d’autres personnes… et au final, on influence indirectement plus de personne qu’on ne croit."

Tipik, 20.05