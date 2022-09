La mutuelle Partenamut en profite pour communiquer à ce propos. Alex Parisel, son directeur général: "On estime que les coûts annuels restants liés aux moyens contraceptifs féminins tournent autour de 60 € par an, par personne."

Il rappelle qu’on dénombre encore en moyenne 20 000 interruptions volontaires de grossesse par an en Belgique.

Le European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights (EPF) estime qu’il y a en Belgique 6 grossesses d’adolescentes sur 1 000 adolescentes, et que 6% des femmes âgées entre 15 et 49 ans n’ont pas accès à un planning familial ou une contraception.

Quelle contraception en Europe ?

Belgique est actuellement en tête du classement européen en matière de couverture contraceptive. Depuis le 1er avril 2020, le gouvernement fédéral a étendu la gratuité de certains contraceptifs aux personnes de moins de 25 ans, sur base d’une prescription médicale.

La pilule du lendemain, elle, est gratuite sans limitation d’âge et sans ordonnance dans notre pays. La France a suivi, la semaine passée : l’accès à la contraception d’urgence va devenir gratuit pour toutes les femmes, quel que soit leur âge, en pharmacie et sans ordonnance.

L’Allemagne est à la traîne: seules les femmes âgées de moins de 22 ans peuvent bénéficier d’une contraception gratuite, à condition qu’elle soit prescrite par un médecin. La contraception d’urgence est en vente libre dans toutes les pharmacies en Allemagne. Elle n’est délivrée gratuitement qu’aux femmes de moins de 22 ans. Cependant, pour pouvoir être remboursé, il faut se munir d’une ordonnance.

Le Luxembourg va nous dépasser dans le classement européen au début de l’année 2023: le remboursement à 100% des produits contraceptifs et sans limite d’âge va entrer en vigueur, après un retard dû à l’épidémie de Covid-19. Cela concerne les pilules contraceptives, stérilets et autres patchs, qui n’étaient jusque-là remboursés qu’à 80% par la sécurité sociale, et uniquement jusqu’à 30 ans. C’est ce modèle luxembourgeois que Partenamut appelle à suivre, en rappelant que si son assurance complémentaire prend en charge la pilule, le patch, l’injection contraceptive, le diaphragme, l’anneau vaginal et également les préservatifs (masculins ou féminins) achetés en pharmacie, à hauteur de 40 € par an, c’est un choix qui n’est pas suivi par toutes les mutuelles.

L’EPF recommande d’ailleurs un élargissement du remboursement à toutes les femmes en âge de procréer, et d’assurer la possibilité de consulter des spécialistes de la contraception partout dans le pays, même dans les zones rurales.

Et un dernier coup d’œil sur l’Europe nous rappelle aussi que les acquis sont toujours à défendre. La Pologne a introduit des restrictions sur la contraception ces quatre dernières années. Et les grossesses d’adolescentes sont presque deux fois plus nombreuses que chez nous.