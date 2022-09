Après une nouvelle nuit de manifestations aux quatre coins du pays, et alors que des femmes dansent et jettent leur voile islamique au feu à la nuit tombée, le bilan continuait lundi de s’alourdir : officiellement, plus de 40 personnes sont mortes et près de 2000 ont été arrêtées, mais selon l’opposition en exil, la répression aurait déjà fait presque 200 morts, et l’on parle d’au moins 8000 personnes arrêtées, partout dans le pays.

Manifestants plombés

La réponse du pouvoir, féroce, est abondamment documentée. Selon Amnesty International, les autorités n’hésitent pas à tirer des projectiles, le plus souvent en plomb, en direction des manifestants, en ce compris les femmes,à l’avant-garde de la contestation. À "Divandareh, Saqqez et Dehgolan, les forces de sécurité ont également tiré des munitions non identifiées, causant des blessures béantes aux jambes, à la poitrine et au ventre des manifestant(e)s", alertait la semaine passée l’ONG, qui a identifié des "manifestations de grande ampleur" à Saqqez et dans "d’autres villes qui sont le berceau de la minorité kurde opprimée d’Iran, notamment Baneh, Dehgolan, Divandareh, Kamyaran, Mahabad et Sanandaj".

C’est justement la mort, dans des circonstances douteuses, d’une jeune kurde originaire de Saqqez, Mahsa Amini - arrêtée la "police des mœurs" de Téhéran pour n’avoir pas porté son voile correctement - qui a mis le feu aux poudres.

Bronca internationale

"Depuis quelques mois, les patrouilles de ‘Ershad’ (Police des mœurs) se sont multipliées", commente Hamid Enayat, politologue collaborant régulièrement avec le Conseil national de la résistance iranienne. Celui-ci remarque que ces contrôles ce sont finalement retournés contre le régime. "Dès le début, contrairement à d’autres soulèvements précédents, celui-ci a commencé avec un motif politique (Liberté) et le mot d’ordre : ‘mort au dictateur’. Le régime lui-même a déclaré que la radicalité de ce soulèvement est sans précédent depuis 42 ans."

Confronté à une bronca internationale qui monte, la ligne de défense des autorités est parfois cocasse : "Comment les pays européens qui refusent de fournir ne serait-ce que les médicaments et les pansements nécessaires aux patients, peuvent-ils être préoccupés par la situation des droits de l’homme en Iran?", a ainsi déclaré Ali Bagheri Kani, le négociateur en chef de l’Iran dans les pourparlers sur le nucléaire (NDLR : dont dépend la fin des embargos qui frappent le pays, sommé de faire preuve de transparence sur son programme - ce n’est actuellement pas le cas).

Étudiants en grève

Ce lundi, la vague de protestation ne semblait pas près de retomber, avec des mouvements de grève étudiante signalés à Téhéran, Tabriz ou encore Ahvaz.

Preuve supplémentaire que le régime est nerveux, des perturbations internet ont été signalées dans la journée à l’université d’Amirkabir, à Téhéran, alors même que les étudiants étaient priés de rester chez eux. Selon Netblocks, une ONG qui monitore les entraves à la liberté sur internet, "ces perturbations prennent notamment la forme de restrictions sur les réseaux sociaux".

Selon les opposants au régime, dont l’organisation des moudjahiddines du peuple iranien (OMPI), quelque 146 villes auraient déjà été le théâtre de manifestations jusqu’ici.

Si la situation venait à empirer, les autorités iraniennes ont déjà prévenu qu’elles ne laisseraient rien passer. Selon la chaîne de télévision (basée à Londres) Iran International, le commandant de l’unité spéciale de la police en charge de contenir les manifestations, Hassan Karmi, n’a pas fait mystère de la détermination du régime : "Si des voyous reviennent dans les rues, nous sommes prêts à maîtriser la situation dans les quatre à cinq jours", a prévenu ce dernier.