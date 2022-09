Trois jeunes Français de la région de Longwy ont comparu ce lundi devant le tribunal correctionnel d’Arlon pour une agression grave commise en plein centre de Virton. Cette nuit-là, avec deux de leurs amis, ces jeunes gens de Longwy ont répondu à un appel à une fête d’anniversaire à Virton, lancée sur les réseaux sociaux. Ils s’y sont rendus, ont trouvé la fête "bof", et au moment où ils vont reprendre leur véhicule, un d’entre eux dit s’être rendu compte avoir oublié son téléphone portable et est venu le récupérer avec ses amis à la fête d’anniversaire. Et c’est là que tout dégénère….

"Mon fils ne sera plus jamais le même!", a témoigné la maman.

2. Pour rouler avec son véhicule, il siphonne des réservoirs

En mars dernier, la situation financière de Jérôme n’était guère réjouissante. Ce dernier faisait l’objet d’une saisie sur salaire. Pour pouvoir rouler avec sa voiture, le prévenu n’a rien trouvé de mieux que de voler du carburant, à deux reprises.

4. Il aurait prétendu avoir des explosifs et menacé la police avec une fourche

L’homme est (re)connu pour être " spécial ". Au caractère bien trempé, il sort peu, ne reçoit jamais personne et n’a pas des contacts très cordiaux avec le reste du monde. Alors, le soir du 3 avril 2021, quand une patrouille de la zone de police vient vérifier chez lui, s’il va bien parce que sa fille s’inquiète de ne plus avoir de nouvelles depuis plusieurs jours, elle n’est pas spécialement bien accueillie.

Il faut reconnaître que l’équipe envoyée sur place impressionne: gilets pare-balles et bélier pour défoncer la porte. Mais l’homme chez qui ils sont censés intervenir ne leur est pas inconnu puisqu’il a été l’auteur d’un Fort Chabrol deux ans plus tôt…

"J’étais au lit quand j’ai entendu un gros bruit contre ma porte d’entrée, raconte le Verlainois de 75 ans. Je suis descendu et j’ai commencé à crier “Eh mais ça ne va pas?!” Quand j’ai ouvert la porte, je leur ai aussi demandé qui allait payer pour les dégâts sur ma porte."

5. Quand le juge joue à l’avocat

Un soir de 2020, un quadragénaire de Montleban (Gouvy) rentre chez lui après son boulot et le ciel lui tombe sur la tête. Sa femme lui annonce qu’elle le quitte et qu’elle part s’installer chez son nouveau compagnon à quelques dizaines de kilomètres du domicile familial.

Le papa est effondré, se console avec quelques verres d’alcool. Rien n’y fait, les idées noires lui font imaginer un suicide. Il passe un coup de fil à sa mère qui le persuade de venir s’installer chez elle, à 83 km de Montleban. Éméché, il prend malgré tout le volant. Il s’endort. Sans qu’il s’en rende compte, sa voiture grimpe sur un rail de sécurité.

Son casier judiciaire n’est pas vierge et le place au rang de récidiviste auquel le juge ne peut plus accorder de mesures de clémence. Sauf que ce dernier a une stratégie de défense à laquelle son avocat n’avait pas pensé.

Mais encore...

L’éleveur de chevaux Decker, de Bastogne, ne sera sans doute pas jugé à Marseille en novembre

Ceci n’est pas une galéjade marseillaise, mais une belle épine dans le pied de la justice au bord de la Cannebière.

En principe, le 9 novembre prochain, la juge Céline Ballérini, qui préside la 6e chambre du tribunal correctionnel de Marseille, doit rendre un jugement important dans l’affaire du Bastognard Jean-Marc Decker et de 17 autres prévenus.

Tous sont poursuivis par la Justice française pour une vaste escroquerie à la viande chevaline.

"Une filière frauduleuse du pré jusqu’à l’assiette et une chaîne alimentaire complètement défaillante à tous les stades", avait commenté dans son réquisitoire le 21 juin le procureur de la République à Marseille, Guillaume Bricier.

Selon l’accusation, Jean-Marc Decker, marchand de chevaux à Bras (Bastogne) est le pivot central d’une escroquerie en bande organisée.

La Justice vient de se rendre compte qu’un problème de taille risque de reporter et annuler le procès de la viande chevaline, dont le jugement devait être rendu le 9/11.