Cofondé en 2009 par Beppe Grillo, humoriste et blogueur s’étant fait une spécialité de surfer sur la colère populaire, le mouvement 5 étoiles, "ni de droite ni de gauche", a rapidement pris son envol dans les années qui ont suivi, Grillo devenant très vite l’un des hommes politiques les plus en vue d’Italie. En 2018, moins de dix après sa naissance, le M5S était même devenu la première force politique d’Italie, accédant au pouvoir par l’entremise d’une coalition avec l’extrême droite (la Ligue). Mais l’alliance fut de courte durée, le gouvernement explosant un an plus tard, signant le début du déclin du parti (le parti est donné à environ 13,5% des voix, dimanche).

Trajectoire vertigineuse

Fondé trois ans plus tard (en 2012) que le M5S, Fratelli d’Italia, le parti leader de la coalition de droite (qui réunit Forza Italia, le parti de Berlusconi, et la Ligue, de Matteo Salvini), a lui aussi connu une trajectoire vertigineuse. Alors même que le parti plafonnait à moins de 5 % des voix en 2018, le voilà donné gagnant de cette élection.

Selon les derniers sondages, Fratelli d’Italia (Frères d’Italie), est donné autour de 25 % d’intentions de vote. Ces voix, additionnées aux scores potentiels de ces alliés (autour de 12% pour la Ligue et 8% pour Forza Italia), et face à une gauche et un centre dispersés (M5S compris) mettent Giorgia Meloni, la cheffe de Fratelli d’Italia, en bonne position pour briguer le fauteuil de président(e) du Conseil, ce qui la propulserait à la tête d’un gouvernement (très) à droite.

En meeting à Rome cette semaine, Meloni a joué sur un ton martial la gamme trumpienne qui est la sienne, où Dieu, la famille et la patrie tiennent lieu de boussoles. Ce qui se traduit - politiquement - par des positions xénophobes, anti-avortement et eurosceptiques convaincues - quoique sur ce dernier point, Meloni, jadis en faveur d’une sortie de la zone euro, ait fini par mettre de l’eau dans son vin.

Nostalgie

Comme Trump aux États-Unis, Meloni joue sur la nostalgie d’une grandeur italienne perdue, Fratelli d’Italia et ses alliés promettant de "faire revivre l’Italie". Toutefois, contrairement à l’ex-président américain, celle qui s’était déclarée ouvertement nostalgique de Mussolini dans sa jeunesse est parvenue à diluer ses idées sulfureuses, enrobant son discours d’une brume de supposées bonnes intentions. Par exemple, sur la politique migratoire, en déclarant ces jours-ci que son parti est "plus ‘humain’ que la gauche", puisqu’elle veut éviter "les départs clandestins et les morts en mer". Comment ? Via la mise en place d’un "blocus naval", possiblement avec l’aide de l’Europe et des États d’Afrique du Nord. Un blocus naval, qui, on s’en doute, suppose de repousser les embarcations au large, une méthode illégale au regard du droit de la mer (qui impose de porter assistance), et ne plaide pas franchement en faveur d’une réduction du nombre de migrants qui meurent chaque année en Méditerranée.

Concernant le droit à l’avortement, Meloni est coutumière du même type de contorsions ; elle est contre, mais assure qu’elle ne touchera pas à la loi qui en légalise la pratique en Italie. Enfin, pas complètement : "La seule chose que je voudrais faire, c’est mieux appliquer la première partie de la loi 194 qui encadre toute la question de la prévention, c’est-à-dire que je voudrais ajouter un droit au droit à avorter", a-t-elle expliqué cette semaine. Dit autrement, il s’agit en fait de renforcer le "droit" à ne pas avorter, alors qu’il est de notoriété publique que dans certaines régions italiennes, la pression est mise sur les femmes pour qu’elles renoncent à avorter, quand bien même… elles en ont le droit.

Tempête économique

Mais le succès attendu de la coalition populiste qui réunit Fratelli d’Italia, Forza Italia et la Ligue tient surtout aux promesses économiques formulées par ces différents partis : Meloni entend ainsi "alléger le fardeau fiscal des entreprises et augmenter les salaires nets des travailleurs", quand Matteo Salvini, le chef de La Ligue (extrême droite), veut débloquer 30 milliards d’euros pour faire face à la crise énergétique qui vient, l’Italie - auparavant dépendante du gaz russe - étant l’un des pays européens les plus fragilisés par la guerre en Ukraine.

Or ces promesses risquent de se heurter aux exigences budgétaires bruxelloises, alors même que nombre d’économistes s’attendent à une croissance atone dans les prochains mois.